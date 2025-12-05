鹹粥嬤金孫回來了！阿嬤的豬腳麵線溫暖下肚 祖孫相擁落淚：找正當工作

記者林昱孜／彰化報導

彰化縣「鹹粥嬤」金孫涉詐騙被大陸山西省公安局拘留，日前大陸突將10名涉及詐欺案台籍人士遣返金門，金孫黃男證實就在其中；今(25）日傍晚，黃男終於歸國返家，祖孫倆深情相擁，吃完阿嬤準備的豬腳麵線，他哽咽承諾，將會好好學習一技之長，找個正當的工作。

2023年3月，「鹹粥嬤」金孫黃男說要跟找朋友，接著就不見蹤影，今年初證實，黃男因從事跨國詐騙遭中國警方逮捕，在山西太原等地服刑；4日黃男服完刑，循小三通遣返金門，「鹹粥嬤」接到孫子報平安電話，終於祖孫團圓了。

黃男吃下阿嬤準備的豬腳麵線，眼淚在眼框打轉。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

等了2年，終於盼到金孫回來，兩人深情相擁，鹹粥嬤一顆懸著的心終於放下，看著金孫平安歸來，吃著自己準備豬腳麵線，心裡很踏實；黃男回想當時被慫恿到海外工作，然餘悸猶存，對方一直強調合法、高薪，但真的去了卻不是那麼回事。

黃男還原當時被慫恿到海外工作過程，未來不敢再出國了。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

「去當業務員，在辦公室用電腦，從事詐騙工作，沒有業績會被懲罰」，黃男表示，當時說好要到泰國，結果卻被騙網寮國做詐騙，不敢再出國了；彰化縣議員賴清美在一旁提醒，看要好好念書，還是學一技之長找個正當工作，黃男在一旁聽了頻頻點頭。

鹹粥嬤過去與金孫相依為命，黃男突然失聯，讓鹹粥嬤每天以淚洗面，甚至用賣粥的錢籌措贖金，希望能救金孫回國，事件曝光後，引起各界關注伸手相助，如今，終於迎來金孫歸，往後還要一起面對接下來生活的種種挑戰。

