鹹粥嬤19歲孫返台求職碰壁 主動申請提前入伍「甩開過去」

黃男在中國服刑1年多，返台後決定申請提前當兵求重生。（資料畫面）

去年因涉詐被友人誘騙至柬埔寨、後在中國服刑一年多，日前遭遣返金門的彰化伸港19歲黃姓男子，在返家與賣鹹粥的阿嬤團圓後，嘗試回歸正常生活。然而，根據彰化縣議員賴清美轉述家屬說法，黃男出門求職幾日卻「工作找得不順利」，在現實碰壁與亟欲擺脫過去陰影的雙重壓力下，黃男做出決定，向伸港鄉公所提出申請，希望提前入伍當兵，將軍旅生活視為重新站起、甩開過去詐騙經歷的轉捩點。

賴清美表示，黃男過去在詐騙集團機房工作期間，成天心驚膽跳，且一旦「沒有績效就會被體罰」，儘管好不容易重獲自由，但過去的經歷，加上在中國服刑的影響，似乎讓黃男在心理上受到衝擊，剛返家的幾天幾乎都睡到自然醒。

賴清美進一步表示，在求職屢屢碰壁後，黃男主動提出提前入伍的申請，賴清美認為這是個「不錯的選擇」，不僅可以讓他自食其力賺取服役薪水、獲得成長，更是一個重新開始、重塑自我的契機。對於黃男在等待兵單期間的安排，賴清美則建議，黃男可以先幫忙阿嬤賣鹹粥。

