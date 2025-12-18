「鹹豬手」的反擊！前懲戒法院院長被認證「性騷擾」 李伯道怒告司法院踢鐵板

前懲戒法院院長李伯道。資料照。侯柏青攝。



前懲戒法院院長李伯道涉嫌「熊抱」、「寫情書」性騷女下屬，案發後竟「提前退休」，他則發聲斥媒體汙衊還嗆告。而司法院「性騷擾申訴處理評議委員會」（申評會）決議成立性騷擾，法官評鑑委員會2年前決議將他移送懲戒法院職務法庭，官司正牛步處理中。李伯道不滿司法院處分打行政訴訟反制，台北高等行政法院今天判他敗訴。全案可上訴。

李伯道擔任懲戒法院院長期間，他在2023年3月下旬開始，涉嫌多次對一名女下屬伸鹹豬手，不但在公務活動的住宿飯店裡拉女方雙手並環抱對方，還打電話告白，甚至寫情書給對方；李伯道也曾在辦公室數次強行環抱女方，並曾撫摸身體和背部及噁稱「好香」等。

女下屬向時任司法院秘書長林輝煌申訴，李伯道迅速以「健康因素」為由趕辦退休獲准。

此事曝光後，李伯道發表聲明否認性騷擾，強調公職40餘年與同事正常互動，從未逾矩，「若在某場合讓她感到不適，感到非常抱歉與遺憾」。

女方事後向司法院提申訴，司法院申評會於2023年7月4日認定，李伯道在2023年3月16日至4月17日間，陸續用傳送訊息、碰觸肢體、表示不當言語及交付信函等方式和被害人互動，已偏離長官與部屬間應有的分際，使被害人產生恐懼、害怕、不舒服及被冒犯之感，決議性騷擾成立，並建議移請「法官評鑑委員會」進行個案評鑑，寫下司法史上最難堪的首例。

監察院率先彈劾李伯道將他移送懲戒，法評會後續決議李伯道評鑑成立，將他移送懲戒，職務法庭已經併案審理。但官司打了快2年，迄今仍在審理中。

李伯道一邊領退休高薪，一邊在職務法庭打懲戒官司，官司已經進行快2年，結果迄今尚未出爐。李伯道不爽司法院決議性騷擾成立，向北高行提起行政訴訟要求撤銷處分，北高行今天打臉，判李伯道敗訴。全案可上訴。

