鹹酥雞活動讓商圈業績成長 逾12萬民眾到場大快朵頤

高雄鹹酥雞嘉年華活動連續兩天，在大遠百追夢廣場熱鬧開炸，吸引逾十二萬名民眾到場大快朵頤，參展店家及周邊商圈百貨業績成長五成，更直接帶動捷運運量。（觀光局提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市觀光局十七日表示，高雄鹹酥雞嘉年華活動連續兩天，在大遠百追夢廣場熱鬧開炸，吸引逾十二萬名民眾到場大快朵頤，參展店家及周邊商圈百貨業績成長五成，更直接帶動捷運運量。

觀光局說，除台灣民眾外，更有許多來自韓國、港澳、馬來西亞、日本、歐美地區的遊客也前來朝聖，顯示高雄鹹酥雞的美味跨國界、魅力無法擋。本屆鹹酥雞嘉年華最後也由專業評審團及全民票選出最佳人氣王—高雄女兒「統香鹹酥雞（嘉義總店）」及其他獎項，讓民眾吃得滿意、攤商百貨賺得開心，開心歡度愉快的美食週末。

觀光局指出，高雄大遠百公司於活動期間全館業績較去年同期提升約四到五成，來客數增加八成以上，效益更外溢至周邊商圈，人潮與營業額均同步成長五成；商圈店家對於活動帶來的商機和效益非常有感，亦表達高度正面肯定。

觀光局提到，此外，活動每年均邀請專業評審團進行評分，評審團從賣相、調味、炸物熱度與食材新鮮度等面向多次討論後，選出最佳口味獎、炸工超群獎、特色風味獎、獨特創新獎等殊榮，同時，現場也由數千名民眾投下寶貴一票的最佳人氣獎，最終由「統香鹹酥雞—嘉義總店」奪下。