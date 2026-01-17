鹹酥雞界黑馬！網激推「炸高麗菜」被嚴重低估：好吃到發瘋
台灣國民美食鹹酥雞一直是夜市與宵夜時段的熱門選擇，近日有網友在Threads上分享，「炸高麗菜」完全是鹹酥雞攤位中最被低估的品項，她首次品嚐後直呼「好吃到發瘋」，引發熱烈討論。
原PO在Threads發文指出，「說一個鹹酥雞店最被低估的品項，我先來：炸高麗菜」，她表示自己最近人生第一次在鹹酥雞店點炸高麗菜，沒想到味道超乎想像，讓原PO直接原地嚇爛，忍不住直呼「好吃到發瘋！」
貼文曝光後立刻掀起熱烈討論，許多網友紛紛表示從未吃過炸高麗菜，甚至不知道鹹酥雞店有販售這個品項，「竟然有炸高麗菜？我從來沒吃過耶」、「好酷！很少看到有賣高麗菜的鹹酥雞店，下次我也要吃」、「有看過炸高麗菜心的，但沒看過炸高麗菜」、「沒看過炸高麗菜，好特別」、「鹹酥雞不點高麗菜，無法體會鹹酥雞的美味」。
吃過的網友則秒懂原原PO的心情，紛紛附和，「我有朋友每次去鹹酥雞店一定要點炸高麗菜，跟著他吃一次超好吃」、「炸高麗菜真的超好吃！之前在鹹酥雞店打工，才知道有炸高麗菜，撒胡椒粉加一點點梅粉很讚」、「炸高麗菜終於被看見啦」、「高麗菜真的必點！」、「炸高麗菜超好吃！雖然有點油，但真的很香」、「好吃到炸」、「炸高麗菜根本神作」。
除了炸高麗菜，網友也推薦許多低調美味，「我覺得最被低估的是炸皮蛋」、「這是心頭好！炸蛋餅皮」、「推炸櫛瓜！超好吃會爆汁」、「我個人最愛是，炸白花椰菜」、「我唯一服的是炸牛蒡，超級好吃，真的超好吃」、「一定要推一個炸金針菇」、「炸皮蛋！炸雞蛋豆腐！」、「唯一推薦小黃瓜，小黃瓜絕對是炸蔬菜最好吃」、「有一次吃到炸苦瓜！好讚！又苦又爽，名副其實苦中作樂」。
然而，也有許多網友好奇炸高麗菜口感的詳細解說，對此，有內行網友則回應，「我覺得比快炒多了一種很強烈的嫩度，但同時脆口感沒有減少，是一種很有油香但是又清爽的感覺！」、「高麗菜炸過，外圍一點點酥脆，中間水多，還混合油香，缺點是油了一些，用對的油好吃到爆，用錯的油，油膩到想吐。」
