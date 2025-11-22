鹹酥雞買太貴挨罵拜金女！情侶鬧掰業者推「365拜金套餐」

高雄有一對情侶檔，因為女友買了365元的鹹酥雞，被男友罵拜金女，現在最新消息是，雙方因此分手了，現在就有鹹酥雞業者腦筋動很快，趁勢推出拜金套餐，有的推出升級版，也有的主打CP值，其中南部限定的炸蛋餅皮也意外成為熱門商品。

高雄有情侶因為花365元買鹹酥雞，被罵拜金最後兩人分手收場，就有鹹酥雞業者趁勢推出「拜金套餐」。（圖／TVBS）

鹹酥雞是許多民眾喜愛的宵夜選擇，香脆的口感和多樣的食材深受歡迎。然而，高雄一對情侶卻因為鹹酥雞消費問題而分手。事件起因是一名女網友在 Dcard 發文表示，她與男友探訪新開的鹹酥雞店，男友表示願意請客，她點了 12 樣食材，裝滿兩大盒，共花費 365 元。沒想到男友認為價格太高，指責她是「拜金女」，最終兩人因此分手。

高雄有情侶因為花365元買鹹酥雞，說好要請客的男友覺得太貴了，還說女友是拜金女，最後兩人分手收場。（圖／TVBS）

對於這起事件，民眾意見不一。有人表示：「她愛怎麼點就怎麼點」，也有人認為：「會不爽但是我不會吃這麼多啦。」更有民眾強調：「只是吃個東西都會變拜金的話，很不合理啊，如果是我自己花錢的話，我一定會分手。」

高雄有情侶因為花365元買鹹酥雞，被罵拜金最後兩人分手收場，就有鹹酥雞業者趁勢推出「拜金套餐」。（圖／TVBS）

鹹酥雞業者看準商機，迅速推出「拜金套餐」吸引顧客。一位鹹酥雞業者表示，已有近十幾個人因為這個套餐而來消費，大多是情侶，消費金額大約在 365 元左右。這款套餐同樣提供 12 樣食材，但內容物有所升級，包括雞肉、軟骨和炸魷魚。活動為期三天，還贈送一份甘梅薯條。此外，其他店家也推出高 CP 值的「拜金套餐」。

南部限定的「炸蛋餅皮」也因此事件意外成為熱門話題。業者介紹，製作過程是將蛋餅皮切成長條狀後下鍋油炸，餅皮會慢慢膨脹，最終變成像薄脆餅乾一樣，口感酥脆可口。這次因搭上「拜金」風波，炸蛋餅皮成為備受關注的熱門商品。

