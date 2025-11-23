鹹酥雞買365元遭轟拜金女！情侶鬧分手 業者跟風推「拜金套餐」：一定讓你吃不完
近日一名女網友因鹹酥雞買了365元，被男友怒斥「拜金女」，隨後她怒提分手，引爆網路熱議。對此，有業者立馬跟上話題，推出「拜金套餐」，直呼「一定讓你吃不完！
這名女網友指出，當時詢問男友是否想吃鹹酥雞，男友答應並表示要請客。她便依照雙方喜好點了鹹酥雞（有骨、無骨各100元）、魷魚50元、米血10元、甜不辣30元、大黑輪20元、蛋餅皮15元、芋籤35元、高麗菜30元、米腸40元、蘿蔔糕10元與雞屁股25元，共計365元。未料男友卻突然翻臉，指責她「夾太多、太貴」，甚至罵她是「拜金女」。
她透露，男友過去常以「愛喝星巴克很拜金」、「叫外送太敗家」、「買零食沒特價不節儉」等言語酸她，長期累積的情緒終於爆發，於是決定分手，「我不要再被情緒勒索了，我放生囉！留給其他適合的人去克服了。」
事件迅速在各大平台引爆討論，也吸引業者搭上風潮，台南一間鹹酥雞店推出「365拜金套餐」的超值組合，內容包含兩份鹹酥雞、魷魚腳、三角骨、雞屁股、四季豆、花椰菜、小肉豆、百頁、米血、芋條、蛋餅皮、薯條、魚板與甜不辣，號稱價值超過400元，實際售價只要350元。
消息一出，不少饕客紛紛湧入朝聖，有網友分享實拍照驚呼「真的超大份！」甚至吃不完只能留到隔天續食。也有不少人留言「好便宜好大份」、「好誇張的價錢喔！如果我住台南一定都買這家！」「笑爛！好想吃，事後發現這不是拜金套餐，而是扶貧套餐」、「南部的鹹酥雞，份量真的很多…以這個價位，北中部可能只有一點點」。話題持續延燒，也讓網友再次感嘆南北部物價差異，引發新一波美食與情侶價值觀的討論潮。
