不少餐飲業者相當重視雞肉分切、去骨與醃製的品質，而鹹酥雞醃製食材批發推薦品牌「雞爺爺有限公司」透過供應客製化雞肉部位、規格與醃製方式，協助店家減少內場備料作業的時間成本，快速烹飪出香雞排、炸雞腿、宮保雞丁等各式雞肉料理，因此成為北北基桃地區餐廳、小吃店或攤販重要的生鮮雞肉供應商。

成立於2023年的「雞爺爺有限公司」，是從事雞肉行業超過20年的創辦人一手打造的鹹酥雞醃製食材批發推薦供應商，創辦人觀察到，一般家庭或餐飲業者需耗費大量時間成本，處理雞肉清洗、分切、去骨等前置作業，尤其對人力吃緊、流程尚未穩定的新餐廳而言，更容易增加營運負擔，因此，品牌透過不斷調整製程、建立標準規格，協助批發、加工生鮮雞肉部位，並提供專業冷凍配送服務，迅速將新鮮食材送達客戶手中。

「雞爺爺有限公司」專門提供雞肉加工與餐廳代工服務，涵蓋連鎖品牌與一般餐廳，能依不同菜單與料理形式，調整雞肉部位與規格，降低餐飲業者備料時間。品牌亦注重食材來源與加工流程管理，保障雞肉品質、協助提升出餐效率，消費者也能安心品嚐美味的雞肉餐點，這就是「雞爺爺有限公司」獲得鹹酥雞醃製食材批發推薦好口碑的原因。

未來，「雞爺爺有限公司」將持續優化製程與供應效率，增加與連鎖品牌、一般餐廳及個人店家的合作關係，並朝產業分工專業化與食材透明化發展，成為餐飲產業值得信任的加工支援夥伴。若您正在尋找能提供生鮮雞腿、雞塊或雞胸肉的專業雞肉供應商，那麼鹹酥雞醃製食材批發推薦品牌「雞爺爺有限公司」就是好選擇。

更多鹹酥雞醃製食材批發推薦品牌資訊請洽以下連結～

品牌：雞爺爺有限公司

工廠登記字號：65011350

電話：02-2248-8008，0918-060-987

地址：新北市中和區中山路二段327巷11弄4號1樓

時間：週一至週五08:00~16:00

官網：https://rink.cc/3btsj

詢問報價 ：https://rink.cc/4cgcx

Google地圖：https://rink.cc/c1jrl

