鹹酥雞「加1物」油脂狂飆？營養師授4招「減油攻略」

許多民眾都愛吃炸物鹹酥雞，並習慣搭配香氣濃郁的「炸九層塔」。然而營養師警告，這個最受歡迎的組合，正是讓油脂和熱量翻倍的健康地雷。九層塔有極強的「吸油能力」，在油炸過程中如同海綿般大量吸收油脂，導致蔬菜熱量瞬間飆升，增加整份炸物的負擔。因此，營養師建議民眾應避免食用炸蔬菜，以免攝取過多油脂。





小心鹹酥雞加「它」讓油脂翻倍！營養師授「4招」教你如何享受罪惡美食

營養師高敏敏近期在臉書發文，揭露雞排隱藏的5大健康風險。（圖／翻攝自臉書「高敏敏 營養師」）

許多人喜愛吃鹹酥雞時搭配炸九層塔，認為兩者是最受歡迎的組合。然而，營養師高敏敏近期在臉書發文，表示雞排本身就是「高油、高鈉、高熱量」的3重炸彈，若再加上有極強「吸油能力」的炸九層塔，更會讓油脂和熱量翻倍飆升，她更進一步揭露雞排隱藏的5大健康風險，並警告「吃多了不只會胖，還會真的輸掉健康」。

1.血管硬化

蛋白質在高溫油炸過程中會形成「醣化蛋白質」，此物質會損害血管彈性，導致血管硬化。

2.提高致癌風險

油炸時的高溫容易產生「多環芳香烴 (PAHs)」等致癌物，尤其在高脂肪與高溫環境下更容易產生氧化物，經常攝取會悄悄提高腸胃癌、肝癌等風險。

3.易囤積脂肪、增加肥胖風險

雞排外層的麵衣在高溫油炸後會吸收大量油脂，導致熱量比原食材高出2至5倍，容易引發肥胖及代謝性疾病。

4.加重腎臟負擔

雞排在醃製與炸後調味階段會加入大量鹽分，整片雞排的鈉含量容易爆表，長期下來會造成腎臟極大壓力，甚至提高腎病風險。

5.增加中風、心血管疾病風險

高油與高鈉的組合會導致血脂升高、血管收縮、血壓飆升，加重心臟負擔，進而提高中風、心肌梗塞的風險。





將麵衣和雞皮去掉可降低吸油量與熱量，降低身體負擔。（圖／翻攝自小紅書）





高敏敏營養師建議，若無法完全捨棄炸物，應採取「聰明吃法」來降低身體負擔，提醒民眾炸物吃的頻率、份量和搭配方式是關鍵。若已吃了高油、高鈉的雞排，當天其他餐務必多補充蔬菜、水分和原型食物，讓身體有喘息的空間，偶爾享受美味無妨，但懂得聰明挑選和替代吃法，才是守護健康的長久之道。

1.去皮再吃

將麵衣和雞皮去掉，可大幅降低吸油量與熱量。

2.不加九層塔

避免攝取過多油脂，九層塔是最容易吸油的部分。

3.不額外加調味料

以原味為主，避免鈉含量爆表。

4.搭配無糖飲料

選擇無糖茶或氣泡水，減少身體負擔。





