鹹酥雞「包裝」影響口感？ 網實測「紙袋裝」最保酥脆

台北市 / 綜合報導

鹹酥雞是許多人喜愛的國民美食，但外帶回家要怎麼保持它的口感；就有網友實測三種方式，一種是傳統的紙袋搭配塑膠袋，第二種是將塑膠袋戳洞，第三種則是自備大紙袋；結果發現，竟然是自備紙袋，會讓鹹酥雞保持酥脆口感，什麼原因，帶您一起來看。

香噴噴的鹹酥雞，油亮起鍋，用濾網甩一甩，再倒入鐵盤，酥脆的外表，讓人好想立刻來一份，記者姚俐安說：「謝謝，買一包鹹酥雞想要回家，好好享用，通常都會使用塑膠袋，讓民眾方便帶回家，不過有許多人分享，把鹹酥雞放到紙袋裡面，帶回家之後，吃起來比較不會軟掉之外，而且更加酥脆。」

究竟是不是真的，記者一次買了兩包，用塑膠袋紙袋分裝，請民眾吃吃看，到底有沒有差。記者VS.民眾說：「目前吃還好欸，(換吃這個)，(紙袋裝)這比較有口感，不會那麼濕，它比較，跟炸出來差不多。」

民眾說：「(紙袋裝)它外面比較脆。」記者VS.民眾說：「(有軟掉嗎，還是還好)，有點濕濕的，比剛才好一點，它不會，沒有那麼濕。」實際訪問下來，用紙袋裝的鹹酥雞，獲得一面倒的好評。

鹹酥雞店業者說：「因為紙袋它是耐熱的，塑膠袋它是，放久的話，它不耐熱，而且會有塑化劑，而且會有濕氣，放在紙袋而且會保持它的香氣。」

業者特別分享，假如身上剛好沒有紙袋，也可以就地取材，用竹籤在塑膠袋的底部，或是側邊戳洞，水氣比較容易蒸發，如此一來鹹酥雞，也能保持口感，民眾或是業者，嘗試各式各樣的小撇步，不論是哪種方式，都希望能夠讓國民美食，無時無刻吃起來都酥脆美味。

