「鹹酥雞365」有後續 男主角欠2萬元 喊領年終就還

去年11月一名女網友在Dcard表示，因為點了365元的鹹酥雞被男友罵拜金，兩人最後更因此分手，沒想到這起事件竟然還有後續！一名自稱是當事男友的網友近日透露，兩人分手後已各自安好，欠前女友的2萬元一定會償還，但要等現任女友領到年終獎金後才有錢，再度引起討論。

一名女網友昨（4）日在Threads表示，媽媽最近才看到去年11月發生的鹹酥雞365事件，兩人針對這起事件聊完後，她因為好奇跑去搜尋原文，結果發現那篇文章不只還在，且還有一名自稱事件當事男友的人在回應，讓她看得超級問號。

當事男友2月1日在Dcard原文留言表示，不知道為什麼還有人持續關注該文章，但他們倆人已分手且各自安好，不再回頭看這段不歡而散的過去，相信前女友也不會想再跟他聯繫。

這名男網友說，雖然還欠前女友2萬元，但因為遭封鎖的關係，完全聯繫不上對方，若對方最後要求償還，他一定會全數還清，只是需要稍微等一陣子，如今他已有了新的對象，新任女友得知後不希望他跟前任有任何牽扯，願意協助還錢，只要等兩人領到年終獎金就好，他也向前女友喊話「妳知道我之前一直密妳的那個小帳，有需要隨時可以回應我」。

後續更新再度引起網友討論，驚呼「為什麼每任女友都願意借他錢」、「用現任女友的年終還前任女友錢，這到底是真的還是假的」、「這個真的是本人嗎」、「這個人一直把女友錢包當外掛欸」、「我到底看了什麼」、「證實台女就愛這種咖，笑死」。

