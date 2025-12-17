鹹酥鴨老闆酒駕撞死人 網抓包：疑賣透天欲脫產





台南市安平區昨（16）日上午8時許發生酒駕致死車禍，一名經營鹽酥鴨的鄭姓男子酒後開車行經慶平路時，高速追撞垃圾車，造成23歲陳姓女清潔員當場死亡，法院認定有畏罪逃亡之虞，裁定羈押。而鄭姓男子獲救後還胡言亂語喊「沒有開車、有找代駕」引發眾怒。有網友怒而將知名鹹酥鴨店的店家名稱加上「殺人兇手酒駕駕酒酒鴨酒駕美食」、「更改地址到法務部矯正署台南看守所」，甚至有細心的網友抓包老闆疑似將名下房產在網上出售，即將要脫產。

據了解，鄭姓男子，自凌晨飲酒到天亮後開車飆速，事發時年僅23歲的女清潔員正在值勤收垃圾，剛走到後車斗就遭到一輛賓士追撞，女清潔員當場被夾在兩車之間、下半身粉碎性骨折、引發多重外傷死亡。而獲救後的鄭姓男子酒測值竟高達0.95，甚至胡言亂語喊「沒有開車、有找代駕」，偵訊過程中否認犯行，因此檢方認為鄭姓男子涉犯酒駕致死罪，且有逃亡之虞，向台南地院聲請羈押獲准。

由於鄭姓男子經營的鹹酥鴨店在台南安平是非常知名的店家，不少網友看到鄭男肇事後的惡劣態度，紛紛湧入臉書粉專及Google評論狂刷負評，大罵「酒駕的老闆不好意思我不敢吃」、「酒駕害死年輕生命」、「我好怕去那裡吃飯，會被老闆開車撞」，臉書粉專緊急關閉，怒氣未消的網友轉而將該店的Google地標改為「台南安平酒駕待撞推薦｜殺人兇手酒駕駕酒酒鴨酒駕美食-XX總店」，還附上「更改地址至法務部矯正署台南看守所」。

除此之外，眼尖的網友發現鄭姓男子事故發生後，疑似偷偷將名下房產丟到網路上出售，據房屋拍賣網站資料顯示，該房產位於台南市安定區、是一棟傳統透天，屋主名字正是肇事車主，不少網友質疑恐有脫產疑慮。

