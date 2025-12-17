鹹酥鴨老闆酒駕撞死清潔員遭爆民眾黨特約店家 台南黨部回應了

[Newtalk新聞]

台南市安平區昨上午發生在經營鹽酥鴨連鎖店的48歲鄭姓男子酒駕撞死23歲垃圾車隨車女清潔員，鄭男遭起底是「小草」、還是民眾黨特約店家。民眾黨台南市黨部發聲明表示，民眾黨一向堅持酒駕零容忍，此次肇事者屬「外部特約商家」，合作內容僅限於提供黨員優惠方案，與黨務運作、組織或人員管理無關。





針對鄭男遭起底是民眾黨特約店家，民眾黨台南市黨部發聲明指出，民眾黨一向堅持酒駕零容忍，也一直用高標準要求黨內公職與幹部，相關紀律規範從未鬆動。對於此次交通事故造成無辜民眾不幸離世，民眾黨深感哀痛與遺憾，並向逝者家屬致上最深切的哀悼與慰問，盼家屬節哀、保重身心。

廣告 廣告





民眾黨說，此次安平車禍肇事者，屬於外部特約商家，合作內容僅限於提供黨員優惠方案，與本黨黨務運作、組織或人員管理無關。對於事故的發生，他們深表遺憾與不捨，更不忍年輕生命的殞落被有心人士拿來作為攻擊政敵的政治操作，請社會各界給予家屬更多體諒與空間，讓逝者安息。





民眾黨表示，民眾黨台南市黨部尊重司法程序，相關責任歸屬仍應由司法機關依法調查，期待真相早日釐清，勿枉勿縱。

※Newtalk提醒您：

#飲酒過量，有害(礙)健康；酒後不開車，安全有保障。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

扒趴鴨安平店老闆鄭傳吉酒駕撞死人！粉專急關閉 透天千萬宅正在賣

台南23歲女清潔員遭酒駕撞死！肇事駕駛送醫還呼呼大睡