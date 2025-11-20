鹹香下飯！蜜糖蒜香豆干排骨

蜜糖蒜香豆干排骨(水波爐料理)

一直想做滷豆干，剛好手邊有一包小排骨肉，乾脆把它們放在一起一次解決，豆干和小排骨肉的大小看起來差不多，煮好後已經分不清楚誰是肉誰是豆干，實在非常美味啊！

食材

豬小排骨, 約280g

豆干, 220g

醬料 味醂(或米酒), 1大匙 二砂糖, 1大匙 蜂蜜, 2大匙 醬油, 5大匙 蕃茄醬, 2大匙 水, 8大匙 蒜頭(拍扁), 7~8瓣 蔥(切段), 2支



料理步驟





步驟 1：豬小排骨一包，拿出來退冰。



步驟 2：豆干要用厚的，不要用薄的。





步驟 3：豬小排骨退冰後清洗乾淨，丟入滾水中燙一分鐘撈起。





步驟 4：豆干切成一口大小的塊狀，取一耐熱深烤皿，連同燙過的豬小排骨一起放進去，這個豬小排骨原本就已經切好3公分左右，所以我就不用自己切。





步驟 5：把二砂糖均勻撒上去。





步驟 6：把醬料的材料全部放入，水份看起來應該會淹到食材的一半。





步驟 7：放入水波爐下層，水箱記得加滿水，選擇水波烤箱模式，溫度設定220度，不預熱，煮60分鐘直到收汁。





步驟 8：中途可以偶爾拿出來翻拌一下，讓肉塊和豆干都均勻沾上醬汁。





步驟 9：完成後先不取出，在爐肉悶20分鐘再拿出來，這樣可以讓肉更入味且變軟。





步驟 10：煮爛的蔥蒜挑掉，撒點白芝麻增添香氣，即可上桌。

小撇步

＊如果喜歡重口味，取出後可加少許鹽調味。

＊請用有深度的容器盛裝入爐，中途翻拌時比較好操作。

＊若是您的水波爐有燉煮功能，請直接使用燉煮功能更方便。

