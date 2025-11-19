鹹香微辣！檸香雞絲肉乾
檸香雞絲肉乾
鹹香微辣，越吃越唰嘴鹹香微辣，越吃越唰嘴，檸香雞絲肉乾融合檸檬的清香與雞肉的鮮嫩，帶來獨特風味，還可依個人喜好調整辣度。
食材
雞胸或雞里肌, 500克
蒜頭, 6瓣
香茅, 2根
辣椒, 1根
檸檬葉或金桔葉, 8片
檸檬, 0.5顆
煮雞肉香料
蒜頭, 2瓣
香茅, 1根
米酒, 2湯匙
調味料
醬油, 1.5湯匙
棕櫚糖或二砂, 1.5茶匙
魚露(可有可無), 0.5湯匙
白胡椒粉, 0.5茶匙
紅椒粉, 1茶匙
薑黃粉, 少許
辣椒粉, 適量
料理步驟
步驟 1：雞肉洗凈瀝乾，蒜頭去皮，辣椒斜切，香茅斜切；
步驟 2：煮滾一滾水，放入拍扁的香茅和蒜頭，水滾後加入米酒，再放入雞肉煮到水滾關火；
步驟 3：燜8-10分鐘到雞肉熟透；
步驟 4：趁煮雞肉時調好醬汁，紅椒粉、薑黃粉和辣椒粉先不放；
步驟 5：雞肉取出後撕成條狀；
步驟 6：加入醬汁拌勻；
步驟 7：加入薑黃、紅椒粉再拌勻；
步驟 8：鍋子噴少許油，放入雞絲先煎一下；
步驟 9：放入蒜頭、香茅、檸檬葉或金桔葉中小火拌炒；
步驟 10：儘量鋪平，邊煎邊炒，炒到開始雞肉有變色，把比較厚的雞肉邊炒邊壓扁；
步驟 11：放入辣椒和辣椒粉(請自行斟酌用量），繼續中小火拌炒；
步驟 12：炒到大部份雞肉已炒乾，擠入半顆檸檬汁，繼續炒乾，試吃調整味道；
步驟 13：炒到雞絲乾燥，攤平降溫到涼透，再收入罐子裡保存，儘快吃完即可。
若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！
