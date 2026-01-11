鹹魚翻身就趁現在！1-3月財運走旺的3大生肖

進入春季，整體運勢逐漸轉動。1月至3月之間，星象變化帶來不同影響，其中有三個生肖特別明顯，不少原本卡關的狀況開始出現轉機，財務表現也跟著回溫。

Top3生肖猴：學習與溝通順暢，收穫增加

屬猴的人在這段期間，學習與表達能力表現不錯，無論進修新技能、考試或參與競賽，都較容易看到成果。感情方面，單身者有機會認識聊得來的對象；已有伴侶的人，互動也較為順暢。收入上，透過專業能力或創意發想，可能帶來額外進帳。

開運提示：隨身準備筆記本記下想法，穿著藍色或灰色系服裝有助穩定狀態。週日適合與家人相處，氣氛和緩有助調整整體運勢。

Top2生肖羊：工作進展順利，助力增加

屬羊的人在這三個月，事業上容易遇到關鍵節點，可能出現新的合作機會、職務調整，或不同領域的嘗試。過去累積的經驗與人脈，會在此時派上用場，也較容易遇到願意協助的人。隨著工作進度推進，收入表現同步提升，投資理財則建議以風險較低的方式為主。

開運提示：辦公空間的東南方保持整潔，可擺放綠色植物。週三適合安排拜訪或重要洽談。

Top1生肖馬：行動力提升，財務表現穩定

屬馬的人在這段時間，行動與判斷力明顯提升，先前反覆困擾的事情，開始找到可行的處理方向，適合推進新計畫或完成原本拖延的任務。財務方面以正財為主，收入較為穩定，偶爾也可能出現額外進帳。只要願意付諸行動，機會多半會隨之出現。

開運提示：可嘗試穿著亮色系服裝，或隨身配戴黃水晶、虎眼石。重要決定安排在週二或週五較為合適。

