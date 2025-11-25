鹹魚翻身！5星座受財神眷顧 明年準備轉運

隨著2026年的腳步臨近，每個人都開始關注自己的新年運勢。（示意圖／翻攝自pixabay）





隨著2026年的腳步臨近，每個人都開始關注自己的新年運勢，尤其是與生活息息相關的財富變化。在即將到來的一年，部分星座將迎來財運亨通的一年，不論是透過正職收入還是投資理財，都將有豐厚的收穫，不再需要為金錢煩憂。然而，也有一些星座可能面臨奔波勞碌卻難有積累的挑戰。

5星座2026年受財神爺眷顧

根據《搜狐網》分析，有5個星座將在2026年受到財神爺的特別眷顧，有望在事業和投資上大放異彩。

天蠍座：冷靜分析 佈局投資

以深謀遠慮著稱的天蠍座，善於洞察市場的細微變化，並憑藉著自己冷靜的分析和預見能力進行規劃與挑戰。進入2026年，天蠍座將能精準判斷理財投資方面的局勢變化，並在市場經濟中牢牢抓住致富機會。在運勢不錯的一年，天蠍不妨大膽嘗試股票、基金或是房地產方面的投資，但仍需注意不能一次性投入全部資金，建議盡量保持低調謹慎，才能在賺錢的同時也守住財富。

天蠍座將能精準判斷理財投資方面的局勢變化。（示意圖／翻攝自pixabay）

射手座：冒險精神 開拓商機

射手座是天生的冒險家，總是充滿好奇心和探索欲。對具有冒險精神的射手來說，2026年將是收穫許多致富商機的一年。他們將透過廣闊的人脈網絡收集到更多的財富機會。射手座的與眾不同在於他們善於在一些不確定的環境中發展機遇，並保持樂觀積極的態度去推動計劃。這一年，射手可以大膽嘗試一些創新產業，而不必繼續固守傳統市場。

金牛座：穩中求進 厚積薄發

務實踏實的金牛座，不僅善於儲蓄，更懂得在穩中求進中不斷擴大自己的資產。在2026年，金牛座將穩固自己的財富來源，選擇一些低風險的項目，並從中求得高報酬。對於金牛座來說，財富的累積是需要時間的，而他們正是十二星座中最有耐心，也最懂厚積薄發的星座。只要堅守初心，持續創造和積累，金牛的財運將會持續向好。

金牛座不僅善於儲蓄，更懂得在穩中求進中不斷擴大自己的資產。（示意圖／東森新聞）

獅子座：領導才華 累積財富

善於累積創造的獅子座，永遠站在財富的制高點。擁有不錯的管理才華和領導能力的他們，在任何時候都會自信滿滿，相信自己可以把團隊帶得更好，從而在工作中大放異彩。無論是在職場中打拼，還是自行創業經商，獅子都能精準掌握商機，把握每一個機會。因此，2026年是獅子拼搏累積的一年，也是收穫不少財富的一年。不過，大方的獅子在有錢之後難免會得意忘形，想要財運穩定，這一年不僅要賺錢，更要懂得管理收支，避免辛苦賺來的錢白白流失。

2026年是獅子拼搏累積的一年，也是收穫不少財富的一年。（示意圖／翻攝自pexels）

水瓶座：創新思維 掌握科技

被認為是十二星座中最具靈氣的水瓶座，進入2026年後將憑藉自己的創新能力和前瞻性抓住不少賺錢的機會。許多創業或經商的水瓶座朋友，將透過科技創新、環保產業或是最新的智慧領域方面開拓新的商機。水瓶座的思維不僅能幫助他們賺到錢，還能預估到一些潛在的風險，讓每一次的收入都能賺得穩穩當當，並能在其他領域收穫額外的商機。

