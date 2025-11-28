鹽光交織王爺信仰 全世界最大鹽祭「鯤鯓王平安鹽祭」

節目中心/邱美銜、林瓊玉報導

由交通部觀光署列為臺灣觀光雙年曆重點活動的「鯤鯓王平安鹽祭」被譽為「全世界最大鹽祭典」的年度盛會，在南鯤鯓代天府圓滿完成，本活動以結合深厚的王爺信仰與臺灣的鹽業文化，為民眾獻上橫跨文化、藝術與祈福的雙日饗宴。讓我們進一步了解這歷史悠久的文化傳統。

祭典畫面。（圖／翻攝自交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處官網）

「鹽」在華人傳統信仰中，素有「辟邪、保平安」的意涵，而在擁有三百多年歷史的臺南鹽鄉，這份信念更是與地方精神緊密相依。時間回溯至1662年，延平郡王引進了先進的天日曬鹽技術，不僅締造了島上前所未有的鹽產業，更奠定了沿海居民的經濟命脈。巧合的是，同年李池吳朱范五位大千歲也乘王船登陸鯤鯓沙汕，在此擇地建廟，協力庇祐世代萬民。

儀式畫面。（圖／翻攝自交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處官網）

平安鹽祭的精髓，在於貫穿始終的「請鹽、祭鹽、謝鹽」三大核心科儀，取自擁有兩百多年歷史的井仔腳瓦盤鹽田、經「三曝九曬」的製鹽工法：

1.請鹽：寶盂傳承，廟宇遶境

祭典首日清晨，法師會在鹽田稟告眾神明，感謝上天一年來的豐收恩賜。隨後，隊伍以莊嚴的鹽轎收鹽，沿途經過興安宮、泰安宮、永隆宮等在地宮廟，遶境至南鯤鯓代天府，象徵將神聖的能量引入。

2.祭鹽：大法師勅平安鹽祈福法會

當鹽隊抵達王爺總廟後，大法師隨即進行隆重的勅鹽科儀。從凌霄寶殿到戶外的祈福法壇，甚至廣場上重達108噸的主鹽堆，所有的平安鹽都將接受淨化與祈福，轉化為具有神聖力量的平安鹽。

3.謝鹽：返本還原，回歸天地

在祭典尾聲，則會進行「謝鹽」儀式。這不僅是活動的句點，更是體現天地生生不息的哲學意象。現場信眾受邀參與，將一小片鹽放置瓦片上，隨著經文將其撒回鹽田、回歸大海，完成與自然的承諾。

儀式畫面。（圖／翻攝自交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處官網）

此外，今年的平安鹽袋，也巧妙結合了五行色彩與國定古蹟代天府的建築特色，更增添了其收藏價值與深度。由朱府千歲當值代言，為信眾帶來最圓滿的祝福。

