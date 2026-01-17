鹽味餐桌音樂會 口湖席開25桌

「鹽續幸福‧鹽味餐桌音樂會」雲林口湖登場，雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能期盼透過歌聲及在地料理帶動遊客造訪雲嘉南濱海。（記者李嘉祥攝）

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處十七日於雲林口湖遊客中心舉辦「雲嘉南濱海－鹽續幸福·鹽味餐桌音樂會」，現場席開廿五桌，邀民眾品嘗雲林、嘉義在地農漁特製作的美食料理，欣賞知名歌手演出，以新年活力新氣象迎接二零二六年到來。

鹽味餐桌音樂會一開放報名迅速秒殺，行政院雲嘉南區聯合服務中心陳怡帆副執行長、雲嘉南管理處長徐振能、阿里山風管處副處長伍哲宏、中華民國遊樂區協會理事長李吉田、雲林縣政府文化觀光處長謝明璇及觀光相關產業協會業者代表等近五百人出席，聆聽方順吉演唱、黃文龍薩克斯風演奏，魏嘉榆、新生代歌手吳秉辰、王彩樺、女兒路昀熙精彩演出以及高唱雲嘉南鹽業文化代表歌曲「鹽山之戀」，鐵肺大叔羅時豐壓軸登場帶動高潮。

徐振能處長表示，口湖遊客中心是推廣環境教育及國際交流的重要據點，不但有濕地生態園區，也是雲林唯一一千六百多公頃的養殖漁業生產專區，廣場上「海將軍的頭冠」裝置藝術曾榮獲義大利國際設計大獎與巴黎DNA設計獎，目前由獲獎連連的雲林縣口湖鄉金湖休閒農業發展協會經營；鹽味餐桌佳餚由布袋魅力商圈店家及榮獲台灣百大伴手禮得獎名店茗城美食用心料理，十一道佳餚皆使用雲林、嘉義在地特色農漁產製作。

徐振能處長感謝金湖協會與口湖居民用心維護濱海生態、發展濕地特色，吸引許多熱愛自然環境民眾來觀賞候鳥，也期望透過「鹽味餐桌音樂會」展現對新年的展望和祝福，未來管理處會持續推動各類活動，透過音樂、節慶、市集與互動體驗方式，吸引不同年齡層遊客造訪雲嘉南濱海，感受自然與人文交織風光，帶動冬季、春季觀光人潮。