鹽埔港抽水站啟用 解新園洪患

屏東縣長周春米（左四）、前行政院長蘇貞昌（右三）、內政部長劉世芳（右四）、立委徐富癸（左三）等人，26日出席新園鄉鹽埔漁港B、C幹線雨水下水道抽水站啟用典禮。（謝佳潾攝）

屏東縣政府向中央爭取4億餘元打造的鹽埔漁港B、C幹線雨水下水道抽水站26日啟用，6部抽水機一次啟動1秒共可抽10公噸水，將有效解決地方水患，但今年再提出的80億元治水經費因中央總預算未審而卡關，民代憂影響之後治水進度。

屏縣府指出，新園鄉鹽埔漁港特定區共和、鹽埔2村，因位處東港溪出海口周邊，地勢低窪又受潮汐影響，加上排水條件先天不佳，每逢農曆大潮即便無雨，也常發生海水倒灌，導致街道積水，如遇汛期，內水更難以排出，嚴重影響居民生活。

為改善地方長年水患問題，縣府積極向內政部爭取經費辦理「雨水下水道抽水站新建工程」，民國111年7月，時任行政院長蘇貞昌核定4億餘元經費，隔年4月動工，歷經近3年建設終於完工。

周春米指出，B、C幹線抽水站各配置3部豎軸式抽水機，前者單機抽水量1秒可抽1公噸水，後者單機抽水量則是1秒2.3公噸，換言之，若6部抽水機一次啟用，1秒可抽10公噸水，與之前相比將提升10倍抽水效率，也將保護約246公頃易淹面積。

啟用典禮冠蓋雲集，前行政院長蘇貞昌、內政部長劉世芳、立委徐富癸都親自出席，會中徐富癸提及，今年起中央有4年1000億元治水預算，而屏縣府也因應計畫先提出80億元治水經費，包含目前進行中的二、三、四期工程，但因中央總預算未審，目前卡關中，他擔憂會影響之後的治水進度。

蘇貞昌則說，共和、鹽埔村的淹水問題太久了，所以當他有能力協助時便立即核准經費，而今看到它落成啟用、解決地方困擾，真的很感動。