鹽埔、里港 派系整合決勝負

屏東縣鹽埔、里港鄉2鄉長連任任期明年屆滿，因此明年大選將面臨新局面，但目前僅縣議員陳明達表態參選里港鄉長，其餘觀望中。（謝佳潾攝）

屏東縣鹽埔、里港鄉2鄉長二任任期明年屆滿，明年大選將面臨新局面，目前僅縣議員陳明達表態參選里港鄉長，其餘觀望中，對此，地方政壇人士認為2鄉地方派系濃厚，不管誰參選，能否整合地方派系成為勝選關鍵。

鹽埔鄉長呂家萱、里港鄉長徐國銘都為連任鄉長，明年鄉長選舉將迎來全新局面，但地方政壇人士表示，新局面也藏有「舊規矩」，因為鹽埔、里港2鄉的地方派系對地方選舉有很大影響力，誰能整合地方派系，勝選機率就比較大。

地方人士指出，鹽埔地方派系主要分為葉派、謝派，長年來兩派相爭、壁壘分明，且拿下鄉長的那方通常也會拿下1席縣議員，但在呂家萱參選時卻意外突破派系藩籬，謝派的呂家萱當選鄉長、而拿下1席縣議員的是葉派的葉明博，這超乎預期走向，連帶影響之後的選舉布局。

地方人士說，當純粹的派系支持變得模糊時，不管是派系要推人選、抑或有人想參選，都會有猶豫，因此目前鹽埔鄉長選情很混沌，至今尚未有人明確表態，幾乎都在觀望中，此外，謝派的主要掌門人前議員江維屏，目前在地方政壇活躍度不高，之後派系有何變化，值得觀察。

至於里港地方派系則分吳派、陳派，地方人士說，吳派以現任副議長盧文瑞為首，握有農會系統、砂石公會等資源，以地方選舉來說，堪稱獨霸一方，盧還曾經同額競選過鄉長，足以想像吳派在地方勢不可當，但之後卻因派系整合沒成功，2次落選失去鄉長寶座。

陳派則以前議員許國華為主要領頭羊，出身潮州的徐國銘因曾為許的助理，被視為陳派，他明年任期屆滿後不排除轉換跑道投入縣議員選戰，因此也連帶影響縣議員陳明達的布局，徐、陳2人關係友好又同為民進黨員，在可能造成選票排擠的考量下，陳表態參選里港鄉長。

地方傳言，地方望族出身的藍婉倩可能代表吳派出征，而藍在2022年就曾以無黨籍參選過里港鄉長，是否捲土重來值得注意。