鹽埕千燈季 14日點亮金燈塔

南區鹽埕千燈季完成籌備，今年新增「金燈塔」造型，將於十四日晚間點燈。（記者翁順利攝）

記者翁順利∕台南報導

帶動南區鹽埕地區年終熱鬧氣氛的台灣第一鹽點燈活動，將於十四日在南區「原臺灣總督府專賣局臺南支局」旁廣場登場，市議員林美燕接班人葉翰勳九日與地方人士實地勘查今年首度設置的「金燈塔」籌備作業，呼籲各地民眾屆時踴躍來觀賞鹽與燈結合的特有藝術美感。

為扶植商圈永續發展，市府核定二十七個商圈計畫，投入輔導資源逾八百五十萬元；林美燕力爭後獲得補助，促成鹽埕商圈專屬的台灣第一鹽點燈活動擴大運作。

廣告 廣告

主辦的鹽埕街區繁榮發展協會理事長張凱智說，三年前推出鹽埕點燈活動，在鹽埕里長蔡進原、白雪社區發展協會理事長林美蘭支持下，逐漸打開知名度，今年號召南區新興、日新、永華等三所國小學童攜手彩繪傳統燈具，規模擴展為「台灣第一鹽、鹽埕千燈季」，燈具達到一千二百組，更採用環保材質的竹材搭建成三角造型的燈架，地面鋪設鹽粒，夜間映照出金光閃閃的美景。

他指出，千燈季活動融合歷史、藝術、體驗、社區小旅行與商圈共創五大亮點，以「重現曬鹽記憶、照亮文化之光」為主軸，現場設置仿鹽田體驗區，讓民眾親身體驗曬鹽與挑鹽工序，重溫鹽埕作為台灣曬鹽發源地的歷史風華，並聚集超過三十攤文創與美食市集，讓民眾邊玩邊逛，感受鹽埕商圈活力。

此外，搭配「鹽埕小旅行」，由在地導覽員帶領走訪鹽埕出張所、白雪社區與天后宮，深入巷弄探索職人文化與信仰故事，感受鹽鄉的人文魅力。

十四日晚間六點點燈為活動高潮，點亮「金燈塔」，象徵鹽埕文化的永續精神，塔身燈籠上布滿在地商家名稱，寓意社區與產業如金字塔般層層堆疊、世代傳承，打造「臺南鹽埕」專屬的主燈意象，展期持續至明年四月底。