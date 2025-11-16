鹽埕麵店徒手摸麵惹議！業者坦承原因 衛生局說話了
高雄鹽埕區1間麵店被民眾拍下，店員製作餐點時徒手接觸麵體，但同時手部也觸碰其他地方，讓民眾擔心有食安疑慮，而影片在社群平台上曝光後也引起討論，高市衛生局16日前往該店稽查，業者坦承確實以手觸碰麵體，但此動作是為了確認麵體硬度，稽查人員即當場要求工作人員佩戴手套，另衛生局查出該店多項缺失，已飭令業者限期改善。
衛生局指出，今日派員至該餐飲店稽查，業者已投保產品責任險及完成食品業者登錄；針對消費者質疑，業者向稽查人員表示，以手碰觸麵體是為確認麵體硬度狀況以評估煮麵時間，但因業者於烹煮時手部有接觸麵體以外物品，有交叉污染疑慮，稽查人員已當場要求業者佩戴手套並適時更換手套及清潔手部。
另衛生局依「食品良好衛生規範準則」查察，針對作業人員未佩戴髮帽、從業人員指甲過長、未依規定健康檢查、食材未離地、未覆蓋及未分區放置、員工及清潔用品未分區、地板及工作台面設備不潔等缺失，責令業者限期改善，屆期複查未改善，將依法處新台幣6萬元以上罰鍰。
