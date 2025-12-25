鹽水修德拜亭「樹」系列裝置作品 成為「漫月美」展覽亮點

《鹽水的樹》創作成品在形式與意義上皆與場域產生關聯。（文化局提供）

記者翁聖權／鹽水報導

曾經參與「瀨戶內國際藝術節」等知名國際藝術活動的日本藝術家栗林隆，首度在鹽水修德拜亭創作的「樹」系列裝置作品《鹽水的樹》，成為「月之美術館～二０二五漫月美行動」展覽亮點作品。

策展人陳禹廷表示，主辦單位提出邀請時，栗林隆得知台南歷經丹娜斯颱風侵襲，鹽水受到相當大的影響，因此構思《鹽水的樹》，期望在災後建立一個讓人駐足、欣賞，甚至開啟想像的空間，透過鏡面所形成的深度與重複，延長民觀眾看作品的感受，回應人與土地在變動之後所需要的時間，也創造有趣的畫面與互動。

廣告 廣告

《鹽水的樹》創作過程中，藝術家以土地的狀態、環境特性與空間為出發點，使作品在形式與意義上皆與場域產生關聯。作品以「樹」為基本形態，卻將其垂直結構切割開來，在中軸設置鏡面，使視覺在其中不斷延伸、反射，形成一個向內展開的空間。

《鹽水的樹》作品中軸設置鏡面，使視覺在其中不斷延伸、反射，形成一個向內展開的空間。（文化局提供）

藝術家栗林隆進駐鹽水兩個禮拜的期間，在修德拜亭感受場域的歷史氛圍與空間，與台灣的工班師傅一起現地搭建架構與材料配置，過程中原先預期的樹皮材料不敷使用，幸好透過藝術家游文富居中牽線，獲台大實驗林支援，大量取得創作樹皮材料，才能充分呈現作品完美的樣貌。

文化局強調，不同其他燈節作品，藝術家栗林隆《鹽水的樹》著重呼應場域的氛圍，是一件白天夜晚都值得靜靜觀賞的藝術創作。