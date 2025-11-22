鹽水區公所藝氣相投畫廊邀歐益豪辦水墨畫展 邀眾人走入畫筆中的自然之境
▲鹽水區公所藝氣相投畫廊邀歐益豪展出水墨畫展，鹽水區長陳文琪邀眾人來觀展，走入畫筆中的自然之境。（記者李嘉祥攝）
為讓民眾親近藝術及提供在地藝術家展出舞台，臺南市鹽水區公所11月邀請歐益豪老師於公所2F「藝氣相投」藝廊舉辦水墨畫展，並於3樓禮堂舉辦盛大開幕儀式，區長陳文琪及地方人士齊聚聆聽展者導覽介紹創作內容，也邀請藝術愛好者共襄盛舉，一同走入畫筆中的自然之境。
歐益豪老師民國50年出生於臺南鹽水，早年即展現繪畫天賦，曾獲全省學生美展國畫類第一名，並於教育界耕耘數十年，榮獲教育部特殊貢獻獎；師承蔡茂松、林進忠與黃明賢等名師，兼擅花鳥與山水，畫風清逸典雅，兼容南北宗筆法與現代意象，現任臺南市美術學會理事長。
本次歐益豪老師展出近期創作十餘幅代表作，以水墨交融淡彩方式細膩描繪山林間的霧氣流動與四季更迭的色韻，筆觸溫潤、色彩沉靜，兼具寫生之真與詩心之柔，展現藝術家對自然景致與人生節奏的深刻體悟；畫面中層巒疊翠、黃葉蒼茫，時而雲霧繚繞、時而光影穿林，彷彿觀者能聞得山氣、聽得松濤。
市長黃偉哲表示，藝術是城市文化的靈魂，透過藝術家的筆墨與創作，可讓市民能在生活中感受美的力量；鹽水區近年致力推動藝文空間再造，舉辦系列藝術展覽，讓地方文化與藝術創作相互交融，使臺南成為文化厚度與藝術能量並具的城市。
民政局長姜淋煌說，鹽水區公所「藝氣相投」藝廊自設立以來，持續為在地藝術家提供展演舞台；歐益豪老師長期投入美術教育，培育無數學子，亦以深厚筆墨功力描繪出臺南山水之美，其作品展現出對自然與人文的關懷，是藝術教育與創作兼具的典範。
陳文琪區長指出，區公所持續邀請各領域藝術家於「藝氣相投」藝廊展出，讓洽公民眾有親近藝術機會，也能認識在地傑出的藝術人物；歐益豪老師長年投入藝文教育與地方創作，對鹽水文化推廣貢獻良多，其作品不僅描繪自然風光，更以細膩筆墨呈現「慢活鹽水」的人文氣息與詩意底蘊，歡迎市民抽空來欣賞，感受畫境之美與藝文風華。
其他人也在看
南市辦水利法出流管制推廣教育訓練 強化案場防洪減災確保土地開發不淹水
面對氣候變遷加劇及短延時強降雨頻發挑戰，臺南市長黃偉哲要求藉水利法出流管制「公私協力」模式，共同將致災風險降至最低；水利局特舉辦「水利法出流管制推廣教育訓練」，邀開發義務人、設計與審查單位技師及相關機關代表共同參與；會中除針對中央最新公告的法規修正進行宣導，並針對施工期間的防災設施設置及維護管理實務進行案例解析，期能精進審查流程並提升案場維護管理效率。因應嚴峻氣候挑戰，經濟部水利署於今年9月3日公告修訂出流管制法規，擴大管制範圍；新制規定需提出流管制計畫開發面積門檻，由原本的2公頃以上下修調整為「1公頃以上」；此外，都市計畫區內新建建築物開發規模達0.2公頃以上者，亦納入應提出流管制計畫書的範疇；新法規頒布後有一年緩衝期，此次講座特對此詳細解說，確保開發單位與專業技師能及 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
原聲雅韻文化節曾文市政願景園區登場 臺南多族群文化齊聚共響原音
臺南市政府原住民族事務委員會22日於曾文市政願景園區舉辦「2025原聲雅韻文化節暨族群音樂會」，以「原音共振、文化交織」為主軸，透過樂舞展演、語言復振成果、手作體驗與文化市集，呈現臺南在族群平權與文化共榮上的實踐成果；臺南市政府原民會主委白惠蘭SalauKaljimuran、市議員陳秋宏等也出席見證。札哈木樂舞集以精彩演出為活動開場，接續由口埤實驗小學、達卡鬧、頭社西拉雅文化發展協會、集穡室工坊、大滿舞團、阿里山風笛、北頭洋樂舞團、張芮菲與2025札哈木之星冠軍闇鴻麟等團隊依序登台，演出陣容多元豐富，並以族語歌謠、族群樂舞與音樂創作展現多元風貌。除舞台表演外，現場文化市集也結合手作工藝、美食與文化體驗，讓民眾在逛市集時感受濃厚的部落生活氛圍；活動同步推出園遊券、打卡好禮與 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
南市公教人員市長盃桌球賽吸引三百五十人競技 以運動凝聚士氣打造健康職場
臺南市政府114年公教人員市長盃桌球賽22日於歸仁國小體育館熱鬧登場，今年市府各局處及所屬機關、學校共組成32支隊伍、約350名員工參賽，展現滿滿運動能量與團隊向心力。副市長趙卿惠代表市長黃偉哲主持開幕及開球，與人事處長游梅子一起為選手加油打氣，勉勵同仁透過賽事強化跨局處交流，將球場上的合作默契延伸至工作場域，成為市政團隊前進的力量；各局處長、副處長、主任秘書及科長、區公所區長有的直接報名參賽下場競技，有的則是到場為自家隊伍加油打氣，現場氣氛熱絡。趙卿惠副市長表示，臺南以「全糖城市」聞名，肥胖率去年雖降至中段班，但還是有些居高，因此更要透過健康飲食，並搭配規律運動，才能有效降低肥胖風險，共同打造更健康、更有活力的城市。市府近年積極推動「健康城市」與「友善職場」，人事處也從 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
抓包前任劈腿！兒童台姐姐遭恐怖情人囚禁「剪內衣褲」：想把你吃掉
女星優格姐姐（林姵君）2017年嫁給「電競教父」實況主Xargon（殺梗、本名張瑋），婚後育有一對子女。最近她上節目分享少女時期的戀情，自曝以前曾遇上多段「劈腿收場」的關係。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
南市府日本日餐敘交流表揚長期投資日系企業 加深台日交流吸引加碼投資
臺南市政府積極推動臺南與日本間交流，特舉辦「2025臺南市日本日餐敘交流活動」，副市長葉澤山代表市長黃偉哲，率經濟發展局副局長蕭富仁等市府團隊出席，與日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史、國科會南部科學園區管理局長鄭秀絨、臺南市台日文化友好交流基金會李退之董事長、臺南市日本人協會奧西克彥理事長及多位日本企業在台主管共聚一堂，並透過表揚長期投資臺南的日系企業，讓日商感受市府團隊的用心與重視，除增進彼此合作情誼，也期盼引領更多優質日商加碼投資、根留臺南。黃偉哲市長表示，臺南是台灣與日本淵源最深的都市，不僅保有許多日治時期建築，也與日本地理位置相近，於經濟、貿易、文化、教育等各方面交流密切，日本同時也是南市最大投資國，目前在臺南日商已逾百家；臺南近年以「南科、沙崙」雙引擎產業發展 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
創泓科技 攻無人機反制新藍海
創泓科技（7714）21日召開法說會，看好未來無人機反制需求大增，已代理以色列Sentrycs的無人機反制系統。董事長黃健寧表示，未來將參與相關的專案和標案，並看好關鍵基礎設施及重要科技大廠，以及大樓管理等對無人機反制系統需求的商機。工商時報 ・ 1 天前
嘉市殯葬所一棵樹葬逾20先人 議員促市府擴充樹葬區
嘉義市殯葬管理所設有璞真園、如意園兩區樹葬區，市議員傅大偉日前質詢關心樹葬議題，他說，璞真園第一樹葬區鄰近火化場，因高溫炎熱影響樹木生長，且兩區樹葬區一棵樹可畫2、3圈，一圈就挖樹穴10餘個，部分樹木已挖3圈，葬有逾20名先人，先人骨灰因永久樹葬，留下的鈣、磷等物質也會造成樹木「營養過剩」、難生長成自由時報 ・ 15 小時前
胡彥斌霸氣認愛了！海邊激吻「小16歲網紅女友」畫面流出：不是AI
中國歌手胡彥斌日前被拍到與一名神秘女子在海邊忘情激吻、自拍，女方事後遭起底是網紅易夢玲，與現年42歲的他相差16歲。事件延燒數日，兩人近日對此做出回應，不過尷尬的是說法並不相同，胡彥斌疑似低調認愛，強調「沒有想要瞞著」；易夢玲則向媒體供稱影片經過AI變造，讓外界看得一頭霧水。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
明年健保保費確定凍漲！ 「補充保費改革案」仍待研議
衛福部日前通過2026年的健保總額方案，採取最高推估，總額9883.35億元，如加上公務預算，醫療支出首度破兆元大關，外界擔心，健保費率恐跟著調漲。衛福部健保會19日宣布，預估2026年底安全準備金達2個月，未低於水位，因此，明年健保一般保費仍維持5.17%。NOW健康 ・ 13 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 9 小時前
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 14 小時前
陳智菡判賠林智堅30萬！律師揭「敗訴關鍵」：不實指控被當庭抓包
民眾黨立案黨團主任陳智菡2024年間在臉書發文，指新竹市前市長林智堅任內，通過新竹馬偕兒童醫院的獎勵容積率，使得原本的250%容積率暴增到450％，比京華城還多卻「1年都沒人查」，事後遭提告，昨（20）日台北地方法院20日審結，判決陳智菡敗訴。對此，律師黃帝穎也酸爆「為民眾黨法盲致哀」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
苗栗放空系行程來了！波斯菊花海、銅鑼杭菊、森林系公車咖啡館！溫泉煮蛋不用跑宜蘭
苗栗最療癒的「放空系行程」來了！正值花季，銅鑼杭菊與波斯菊花海陸續盛開，大片雪白、金黃與粉嫩花色鋪滿丘陵，吸引許多旅客前往拍照。再搭配三義火焰山的紅色岩壁、四十二份湧泉的透明泉水、或到森林系公車咖啡館悠閒喝杯咖啡，完全不用跑宜蘭就能泡溫泉煮蛋、享受大自然療癒力。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
金馬62十大亮點》西島秀俊和桂綸鎂頒大獎 范冰冰扮醜搶影后
超過一甲子的華語電影圈盛事第62屆金馬獎於22日在臺北流行音樂中心舉行，今年提名名單揭曉，《大濛》11項成入圍大贏家，《左撇子女孩》入圍9項緊追在後，《地母》與《我家的事》各入圍8項並列第三。此外，頒獎嘉賓請來西島秀俊，年年出席金馬盛事的李安也不缺席，許瑋甯、李國煌、鳳小岳受邀當頒獎人，表演節目更令人期待。中時新聞網 ・ 22 小時前
金馬獎／林依晨露出「大量膚色」突破尺度辣翻全場！ 紅毯靈感來自小孩藏洋蔥
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前
TWICE出道10年首來台開唱 子瑜媽感動：這路太不容易
韓國人氣女團TWICE將於11月22日、23日在高雄世運主場館舉辦《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會，也是出道10年來首次在台灣開唱。對於台灣籍成員周子瑜首度回到家鄉站上大舞台，其母親燕玲（Lydia）透過個人YouTube頻道「玲氏物語」分享感動心情，她期待了整整10年的時刻終於到來。中天新聞網 ・ 20 小時前
「中鋼構」驚爆弊案！工程團隊受1.3億巨額回扣
雄檢指出，今年5月接獲調查局高雄市調查處情資，指主要業務為鋼結構製造安裝的中鋼構，出現工程師團隊向公司灌水工程項目，有不當牟利情形。檢方分別在7月24日、10月17日兩度搜索多處地點，查扣涉案帳戶與10處不動產，發現資金流動規模大，並約談中鋼構工程團隊謝佰祿等5位工...CTWANT ・ 1 天前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 19 小時前