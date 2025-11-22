鹽水區公所藝氣相投畫廊邀歐益豪辦水墨畫展 邀眾人走入畫筆中的自然之境

鹽水區公所藝氣相投畫廊邀歐益豪展出水墨畫展，鹽水區長陳文琪邀眾人來觀展，走入畫筆中的自然之境。（記者李嘉祥攝）

為讓民眾親近藝術及提供在地藝術家展出舞台，臺南市鹽水區公所11月邀請歐益豪老師於公所2F「藝氣相投」藝廊舉辦水墨畫展，並於3樓禮堂舉辦盛大開幕儀式，區長陳文琪及地方人士齊聚聆聽展者導覽介紹創作內容，也邀請藝術愛好者共襄盛舉，一同走入畫筆中的自然之境。

歐益豪老師民國50年出生於臺南鹽水，早年即展現繪畫天賦，曾獲全省學生美展國畫類第一名，並於教育界耕耘數十年，榮獲教育部特殊貢獻獎；師承蔡茂松、林進忠與黃明賢等名師，兼擅花鳥與山水，畫風清逸典雅，兼容南北宗筆法與現代意象，現任臺南市美術學會理事長。

本次歐益豪老師展出近期創作十餘幅代表作，以水墨交融淡彩方式細膩描繪山林間的霧氣流動與四季更迭的色韻，筆觸溫潤、色彩沉靜，兼具寫生之真與詩心之柔，展現藝術家對自然景致與人生節奏的深刻體悟；畫面中層巒疊翠、黃葉蒼茫，時而雲霧繚繞、時而光影穿林，彷彿觀者能聞得山氣、聽得松濤。

市長黃偉哲表示，藝術是城市文化的靈魂，透過藝術家的筆墨與創作，可讓市民能在生活中感受美的力量；鹽水區近年致力推動藝文空間再造，舉辦系列藝術展覽，讓地方文化與藝術創作相互交融，使臺南成為文化厚度與藝術能量並具的城市。

民政局長姜淋煌說，鹽水區公所「藝氣相投」藝廊自設立以來，持續為在地藝術家提供展演舞台；歐益豪老師長期投入美術教育，培育無數學子，亦以深厚筆墨功力描繪出臺南山水之美，其作品展現出對自然與人文的關懷，是藝術教育與創作兼具的典範。

陳文琪區長指出，區公所持續邀請各領域藝術家於「藝氣相投」藝廊展出，讓洽公民眾有親近藝術機會，也能認識在地傑出的藝術人物；歐益豪老師長年投入藝文教育與地方創作，對鹽水文化推廣貢獻良多，其作品不僅描繪自然風光，更以細膩筆墨呈現「慢活鹽水」的人文氣息與詩意底蘊，歡迎市民抽空來欣賞，感受畫境之美與藝文風華。