鹽水區特色公園啟用 邀親子遊戲

▲南市長黃偉哲、工務局長陳世仁、鹽水區長陳文琪及議員沈家鳳、王宣貿與蔡育輝等聯合為鹽水特色公園揭牌啟用，歡迎親子來遊戲放風。（記者李嘉祥攝）

結合鹽水在地文化與自然冒險元素的「鹽水區特色公園」昨（一）日啟用，是臺南市長黃偉哲任內完成的第七十三座特色遊戲場，也是溪北地區指標性大型特色公園；市長黃偉哲、工務局長陳世仁、鹽水區長陳文琪及議員沈家鳳、王宣貿與蔡育輝等聯合揭牌，邀親子來遊戲放風。

黃偉哲市長表示，市府以先求有再求好精神及採因地制宜、符合民意方式，將一般公園逐步升級為兼具地方特色、共融與永續精神的特色公園；鹽水區特色公園規模完整、主題鮮明，不僅提供優質休憩空間，也展現在地歷史文化風土；目前尚有十四座特色公園施工或規劃中，會持續結合中央與地方資源建構永續、韌性與共融公共場域。

陳世仁局長說明鹽水特色公園面積二點五公頃，其中特色遊戲場面積約零點六公頃，總經費約四千餘萬元；公園遊具以冒險刺激五感體驗為核心，融合自然地貌與鹽水月津、月兔文化意象，打造多元分區遊戲空間，包括月之森林擺盪區、月之丘自然探險區及月之高塔冒險區，滿足不同年齡層孩子需求。陳局長指出，公園周邊通道銜接、設施優化及整體環境美化工程也將陸續完成，透過綠色動線規劃串聯自行車道與烏樹林糖廠、新營糖廠、鐵道地景公園，打造全齡友善、具在地特色的綠色交通與休憩網絡，並落實生態友善措施、強化環境韌性及雨水滯洪能力，榮獲「第四屆亞太暨台灣永續行動獎」。