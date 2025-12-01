鹽水區特色公園一日啟用 結合特色遊戲場 玩樂、放電來鹽水

鹽水區特色公園一日啟用，市長黃偉哲（左六）、工務局長陳世仁（左五）和民代等出席開幕典禮。（工務局提供）

記者陳佳伶／新營報導

占地二點五公頃的鹽水區特色公園一日啟用，公園設計結合「滯洪、生態、休憩」三大功能，其中，特色遊戲場占地零點六公頃，鼓勵親子玩樂、放電來鹽水。

鹽水區特色公園一日啟用，市長黃偉哲、工務局長陳世仁、鹽水區長陳文琪、多位民代出席開幕典禮；黃偉哲致力在卅七個行政區內建置公園綠地及遊戲場，這是第七十三座特色遊戲場，透過主題特色，增加親子互動的趣味性，展現在地歷史文化風土的底蘊。

黃偉哲指出，鹽水區特色公園凝聚親子及專家建議，以五官體感互動為主要空間分區構想，並以自然大地為輔，結合地方鹽水月兔等意象為象徵，規劃月之森林擺盪區、月之丘自然探險區，有探險、滑軌、磨石溜滑梯等設施，還有三座超高溜滑梯的月之高塔冒險區，滿足兒童充分活動與探索的好奇心。

鹽水特色公園設計結合「滯洪、生態、休憩」三大功能。（工務局提供）

公園設計結合「滯洪、生態、休憩」三大功能，強調自然材質及多孔隙設計，採取生態友善措施，強化環境韌性與雨水滯洪、促進整體環境與自然棲地復育。

工務局表示，鹽水特色公園約二點五公頃，特色遊戲場面積約零點六公頃，透過周邊動線與綠色環境規劃，以遊戲場置入結合鹽水當地特色，如月兔與綠色基盤規劃、結合周邊自行車道串連溪北三大糖廠，如烏樹林糖廠、新營糖廠及鐵道地景公園等景點，鼓勵低碳運具與地方微旅行，也因此獲得2025第四屆亞太暨台灣永續行動獎肯定。

工務局將繼續朝此目標進行建置，預計還有十四座正在施工或規劃中，期待建設永續、韌性、共融的基礎設施之綠色永續公共場域。