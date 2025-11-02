鹽水嘉年華 熱鬧封街

南市經發局商業科長洪麗華、鹽水區長陳文琪、市議員蔡育輝、鹽水區農會總幹事邱子軒等聯合為鹽水嘉年華活動揭幕。



▲南市經發局商業科長洪麗華、鹽水區長陳文琪、市議員蔡育輝、鹽水區農會總幹事邱子軒等聯合為鹽水嘉年華活動揭幕。



臺南市鹽水區公所及鹽水月津港文化觀光商圈發展協會合作辦理的「鹽水嘉年華鹽水麵香月津情長」活動昨（二）日於鹽水區公所前中山路封街登場，南市經濟發展局商業科長洪麗華、鹽水區長陳文琪、市議員蔡育輝、鹽水區農會總幹事邱子軒等聯合為活動揭幕，現場除有特色市集及各社團精彩表演，還有集章摸彩活動，吸引眾多遊客參加，整條街上人潮滿滿，買氣旺盛。

市長黃偉哲表示，鹽水以地方特色產業推動觀光，發展在地經濟，區公所今年推出「鹽水嘉年華暨壁津之路小鎮解謎之旅」活動，主題「鹽水麵香月津情長」意象象徵鹽水在地美食的樸實風味與月津港的人文情懷，傳遞鹽水獨有的情感與溫度。

經發局長張婷媛說，為推廣在地美食小吃體驗，市府與區公所與商圈合作推出「集章摸彩」活動，讓遊客以趣味簡單方式體會鹽水美食及風情拿好禮，另也透過搶先開跑的「鹽水商圈DM特選店家優惠」引進人潮及帶動商圈買氣。

民政局長姜淋煌指出，鹽水嘉年華活動不僅僅是一場市集活動，更是地方社區凝聚力的體現，透過區公所、商圈和區民共同努力，讓鹽水小鎮成為熱鬧、友善且充滿活力的地方。

鹽水區長陳文琪強調，區公所與商圈多年來共同經營產業行銷，感謝市府協助在地推動自主品牌活動，今年除延續傳統特色市集與精彩表演吸引人潮活絡產業經濟，另也推出主題活動「壁津之路小鎮解謎之旅」，讓遊客透過趣味解謎深入了解地方故事，也邀大家到鹽水體驗充滿驚喜與樂趣的小鎮風華。