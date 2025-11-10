鹽水國小與馬國小學視訊交流 展現熱情與創意

〔記者王涵平／台南報導〕鹽水國小今年3月前往馬來西亞與柔佛州啟東華文小學進行國際交流，今日再透過線上視訊，以「蜂炮傳真情，台灣馬來鄰距離」為主題，結合英語共學、文化介紹與美食分享，讓兩地學生在鏡頭前互動，展現熱力與創意。

視訊由鹽水國小校長林良駿為馬來西亞師生介紹鹽水國小的課程及蜂炮文化和體驗裝備，並邀請馬來西亞師生前來實體交流。兩校學生再以英語共讀繪本，練習用英語進行自我介紹與生活對話，並輪流介紹家鄉的文化特色。

廣告 廣告

鹽水國小學生以在地特色「鹽水蜂炮」為主題，介紹蜂炮節的歷史與祈福意涵，並分享鹽水意麵等在地美食；啟東小學學生則以色彩繽紛的馬來傳統美食作為交流亮點，展現多元文化的風貌。學生不僅學習英語口說與聆聽，更在笑聲與掌聲中體驗跨國友誼的真摯情感。

兩校師生都表示，課程不僅讓孩子們「從在地出發，與世界接軌」，也為未來更深度的國際合作奠定基礎。林良駿表示，孩子透過學習看見世界，也讓世界看見台灣，展現台灣學生的自信與熱情。

【看原文連結】

更多自由時報報導

雞蛋檢出芬普尼！流向9縣市販售通路 食藥署估15萬顆待回收

58年來首個11月登陸台灣颱風？ 鳳凰海警預估週一下午至晚間發布

鳳凰來襲！今明北東共伴豪雨 週三、四颱風登陸中南部風雨最明顯

鳳凰颱風要來了！穿越菲律賓準備北轉 恐週三晚間登陸

