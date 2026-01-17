鹽水國小舉辦資優教育教學成果展示及遊戲闖關活動

鹽水國小舉辦資優教育教學成果展示，讓大家深入了解學校資優教育理念與課程規劃內容。(鹽水國小提供)

記者陳佳伶／鹽水報導

鹽水國小十七日舉辦資優教育教學成果展示及遊戲闖關活動，不僅協助家長深入了解學校資優教育理念與課程規劃內容，結合自然科學、數學邏輯、閱讀理解與在地文化等不同主題的動態遊戲闖關活動，由科學到文化，也充分展現學生的學習成果。

鹽水國小說，該校資優班設立於民國七十二年，在民國九十年轉型為資優資源班，長期致力資賦優異學生的多元培育，陪伴孩子在探索中學習、在實作中成長，孕育無數人才，畢業校友在各行各業成為社會中堅與專業菁英。

校長林良駿表示，舉辦資優教育教學成果展示和遊戲闖關活動，讓更多教師、家長與學生能相互觀摩交流，見證鹽水國小資優教育成功向下扎根。

校方先就學校資優教育課程與鑑定說明，並安排學生家長心得分享，展現孩子在科學探究、問題解決與表達能力上的成長，肯定學校辦學用心。

「動態遊戲闖關活動」有不同主題關卡，包括「消化地圖」、「系統對對碰」、「數字翻翻樂」、「鹽水小達人」、「圖書分類家」、「幾何建築師」及「森林滑行家」等，各關卡由資優班學生擔任關主，在教師指導下引導闖關者進行挑戰，充分展現學生的學習成果與團隊合作精神。

校方強調，鹽水國小資優資源班課程規劃活潑多元，教師團隊專業熱情，每學年自編「資優班學習護照」完整記錄學生學習歷程，連續多次榮獲南市資優教育評鑑「優等」肯定。

學校將持續深化資優教育課程與教學創新，打造多元、有溫度的資優教育學習舞台，讓孩子都能在適性引導下發揮潛能，在探索中成長。