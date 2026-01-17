鹽水國小資優教育教學成果展 200學生、家長遊戲闖關見習

闖關遊戲大挑戰。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕台南市鹽水國小成立資優資源班(原稱資優班)已42年，陪伴孩子在探索中學習、在實作中成長，孕育無數人才，今天(17日)舉辦資優教育教學成果展示、遊戲闖關活動，展示學生設計及發表能力、國小資優教育教學成果；也有家長分享如何教出資優生，激發學生好奇、觀察、學習力，吸引親師生觀摩交流。

鹽水國小校長林良駿說，鹽水國小資優資教育多元，重視培養學生獨立思考、創造發明與團隊合作能力，透過三到六年級混齡互動及「家族式課程規劃」，深化同儕合作與領導能力培養，每學年也自編「資優班學習護照」、自編教材、自製教具，提供高度個別化的學習引導。

廣告 廣告

資優教學成果展首度擴大參與對象，吸引來自新營區、後壁區、下營區及嘉義縣義竹鄉等地約200名學生與家長來見習。

活動開場說明資優教育課程與鑑定，協助家長、學童了解學校資優教育理念與課程規劃；國家教育研究院課程及教學研究中心的研究員吳正新現場分享教育2名資優小孩的心得，在探究、問題解決與表達能力上的成長。

遊戲闖關結合自然科學、數學邏輯、閱讀理解與在地文化，設計「消化地圖」、「系統對對碰」、「數字翻翻樂」等8大主題關卡，讓親師生都覺得有挑戰性，太好玩了。

學童來觀摩資優教育。(記者楊金城攝)

益智闖關遊戲好玩、有趣。(記者楊金城攝)

台南鹽水國小資優資源班和教學團隊。(記者楊金城攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

「地圖砲」惹怒醫界！陽明交大小草醫學生千字長文道歉

把握明天暖陽！下週一變天 「溼冷」強烈冷氣團緊接報到低溫曝

大學學測》數A考生反應兩極！非選題難度大 選擇題是送分題

橋檢北上搜索中天電視台 主播林宸佑等6人涉「國安法」被收押

