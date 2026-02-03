鹽水岸內影視基地開放參觀 近距離體驗拍片現場

南市文化於鹽水岸內影視基地舉辦「走進大濛拍片現場－岸內影視基地參觀開放」活動，邀民眾踏入電影拍攝現場一探鏡頭背後的真實模樣。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府文化於鹽水岸內影視基地舉辦「走進「大濛」拍片現場－岸內影視基地參觀開放」活動，邀民眾踏入電影拍攝現場一探鏡頭背後的真實模樣；活動一開放報名即迅速額滿，當天報到率達八成，許多影迷遠道來朝聖，參觀現場氣氛熱絡；參與民眾對影視文化與拍片現場充滿好奇與熱情，近距離感受電影空間尺度、材質與細節，直喊是難得的體驗。

電影「大濛」自拍攝至上映歷時約2年，場景屬汰換式拍攝場景，期間亦因劇組需求調整，並歷經二次颱風影響，場景隨時間產生變化，與拍攝當下已有所不同；此次特別開放大濛拍攝期間搭建的「木造街區」場景供民眾參觀，電影中呈現的畫面經過鏡位選擇、構圖取景與後製處理後的成果，實際片場樣貌則更能看見場景搭建的工法與細節。

參觀過程中特別依電影內容規劃五個亮點關卡，包括趙公道、雜貨店老闆、捏麵人師傅、炸油條老闆，以及飛賊高金鐘與「廁所」等角色場景，引導民眾在片場中尋找細節、對照電影記憶，增添參觀趣味性；透過專人導覽解說，參加民眾認識現階段建置中岸內影視基地定位並非一般觀光型影城，而是以實際拍攝需求為核心的專業型片場，從場景規劃、搭建、調整到拍攝使用，完整呈現一部影視作品誕生過程，也理解片場在不同劇組進駐時會依拍攝需求進行彈性運用與改造。

活動中擔任亮點角色互動的臨時演員，多數為參與「岸內影視基地環境演員培訓工作坊」後，經遴選出的環境演員，此次開放活動成為他們首次於基地實際通告的演出經驗，透過實地站位與情境互動，讓演員熟悉片場運作，也同時為民眾營造更貼近拍攝現場的氛圍，展現基地在影視人才培育上的實際成果。

參觀民眾對此次片場「主題式開放」給予高度肯定，除能近距離觀看「大濛」實際拍攝場景，並透過基地人員導覽深入了解片場運作流程與實務執行經驗，進而認識專業片場在影視製作中的功能與重要性，感到收穫良多，並一致肯定影視基地的建立，除仰賴公部門投入，更需要民眾的理解與支持才能長遠。

文化局長黃雅玲表示，文化局近年持續投入資源完善岸內影視基地的拍攝環境，吸引多部電影與影集進駐拍攝，此次參觀活動正是影視場域公共化政策的具體展現；透過電影「大濛」拍攝成果，讓專業影視拍攝空間適度對外開放，不僅拉近影視創作與大眾間距離，也讓更多民眾看見臺南在影視製作、場景搭建與協拍服務上的整體實力，未來也會持續結合影視拍攝、文化推廣與觀光體驗，規劃更多元的影視相關活動，邀請民眾走進片場、走進臺南，感受影像創作背後的城市魅力。