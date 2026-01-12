鹽水岸內影視基地限時開放深度導覽 邀民眾走進大濛拍片現場

鹽水岸內影視基地可依不同劇組需求搭景與空間調度，此次配合大濛電影限時開放深度導覽，邀民眾走進拍片現場。（記者李嘉祥攝）

▲鹽水岸內影視基地可依不同劇組需求搭景與空間調度，此次配合大濛電影限時開放深度導覽，邀民眾走進拍片現場。（記者李嘉祥攝）

電影「大濛」票房長紅、話題不斷，臺南市政府文化局特別推出「走進《大濛》拍片現場－岸內影視基地參觀開放」限定活動，預定於1月31日及2月1日登場，邀請大家走進「大濛」於鹽水岸內影視基地實際拍攝搭景的片場空間，見證電影畫面背後的秘密。

南市文化局表示，電影畫面與實際片場間往往存在顯著差異，觀眾在銀幕上看到的完整街景、深遠空間與細膩氛圍，實際上可能僅是片場中局部搭建的結構，透過精準的取景、鏡頭角度、景深控制與畫面構圖，結合燈光、調度與後期剪接，形塑出超越實體空間限制的視覺效果。這正是電影語言最具魅力之處，也是影像創作中極具「魔術性」的關鍵環節。

廣告 廣告

文化局以「大濛」為例，片中呈現的時代街景與生活場域並非完整複製真實城市，而是依據敘事需求選擇性搭建，讓鏡頭所及之處皆能呈現故事與情緒；實際走入片場，民眾將可看見未經鏡頭修飾的場景原貌，理解哪些空間是為拍攝而存在、哪些結構僅服務於特定鏡位，進而體會電影如何透過有限的實體條件，創造出豐富而立體的影像畫面。

文化局指出，此項開放活動以深度導覽形式進行，採分梯次參觀，每梯次100人、每日6梯次，-2天共12梯次，每次參觀時間約1小時，除讓影迷與民眾實際走進電影中的時代場經，近距離感受電影拍攝的臨場感，實際走進電影中的時代場景，另也邀請電影「大濛」金馬獎美術場景設計尤麗雯與民眾互動，分享片中場景從概念發想到實際搭建過程，及如何依劇情需求、拍攝角度與鏡頭語言，打造出符合敘事節奏的場景空間。

文化局強調，透過專業導覽，可讓民眾理解場景並非單純「重現畫面」，而是為拍攝需求量身打造的工作場域，也期待民眾不僅是「看電影場景」，更能進一步認識岸內影視基地作為專業影視拍攝場域的角色與功能；該基地可依不同劇組需求進行搭景、拆景與空間調度，為兼具彈性與專業的拍攝環境，藉由實際參訪，讓在地民眾與影迷理解片場的工作性質與產業價值，進一步深化對影視政策、影視產業發展，以及場域規劃與城市文化之間關係的認識，也歡迎對電影製作、影像創作及片場運作有興趣的民眾踴躍報名。