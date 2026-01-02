鹽水廣濟宮神轎遭調包？ 警、民協力追回

鹽水廣濟宮（王爺廟）的神轎送修後疑遭調包，警方追回神轎，大致完整。（讀者提供）

記者陳佳伶／新營報導

鹽水區廣濟宮（王爺廟）有一頂約七十年的神轎，委託桃園一家廠商進行維修，結果送回的神轎，卻疑似為新神轎，廟方懷疑維修廠商將神轎調包，以他頂神轎交貨返還，向新營分局鹽水分駐所報案，警方持搜索票北上，去年十二月卅一日找到原神轎，正持續釐清維修過程與雙方說法，後續依調查結果，依法函送地檢署偵辦。

主祀池王爺的廣濟宮為鹽水重要信仰中心，去年一月廟宇遭祝融肆虐，歷經火災重創，在地方人士及善信齊心努力下完成修復。

有信眾贊助維修廟內一頂手工打造的神轎，轎內有神明座椅，去年九月委託桃園一家廠商維修，上個月二十五日神轎送回，不過，廟方卻發現這頂送回的神轎，雖和原轎樣式一樣，卻疑為一頂新神轎，業者則指是原來的神轎，係以之前討論方式修繕，將損壞部分更新，不過，廟方質疑原神轎遭調包，向警方報案。

找回的神轎上刻有當年捐贈者的銘牌，成為驗明正身關鍵。（讀者提供）

警方獲報後積極偵辦，並邀請文史工作者協助調查，新營分局長陳俊凱請託桃園大溪分局幫忙，一起找出可能藏匿神轎的地點，經明查暗訪，在業者另承租的倉庫，找到被拆下來的鐵皮轎頂、轎底花板、王爺座椅，又在另一處倉庫找到廣濟宮神轎的轎身，大致保持完整，業者則稱，跟廟方都有連繫修復方式，契約未規範須把更換下來的舊物件歸還廟方。

被找回的神轎目前由鹽水分駐所妥善保管，以確保宗教文物安全；新營分局長陳俊凱、鹽水區公所區長陳文琪及廟方人員前往鹽水分駐所，慰勞，肯定同仁辛勞。

警方呼籲民眾有高價或具文化、宗教價值物品委託進行維修時，除慎選廠商外，應保留完整契約、照片及交付紀錄，以保障自身權益。