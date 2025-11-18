鹽水月津國小校舍整建工程 動土

南市副秘書長徐健麟、教育局副局長楊智雄、月津國小校長丁女玲等聯合為新建校舍工程動土。（記者李嘉祥攝）

因0403地震受損的臺南市鹽水區月津國小中棟、南棟A校舍整建工程，18日舉行動土奠基典禮，在台灣獅隊鑼鼓喧天精采演出與社區家長的熱情祝賀聲中，南市副秘書長徐健麟、教育局副局長楊智雄、家長會副會長蕭善懿、校友會理事長蔡瑞頒醫師、鹽水區長陳文琪、月津國小校長丁女玲及議員王宣貿、沈家鳳等及家長、社區民眾與師生聯合上香祈福及執鏟動土。

月津國小新校舍整建工程共斥資1億7438萬餘萬元，以「月津展風華」為特色，包括18間教室、4間廁所、及7座樓梯量體，嶄新校舍預計於116年4月完工。

徐健麟副秘書長表示，為學童打造安全永續校園環境是市府重要政策，月津國小中棟、南棟A校舍因0403地震造成損壞需進行整建，未來新校舍以「月津展風華」為設計理念，除符合最新的耐震安全與綠建築設計，也特別融入環境永續與在地文化的元素；未來這裡將不僅是一座學習的空間，更是啟發創意、實踐教育永續理念的基地。

教育局長鄭新輝及副局長楊智雄指出，位於橋南里的月津國小創校有80餘年歷史，緊鄰月津港生態公園、月津港燈節燈區及古色古香的八角樓及武廟等重要文史景點，處處充滿歷史與文化特色，平時是居民活動、休閒及教育重心，也是遊客到訪遊賞的好地方；月津國小設有美術藝才班，自創校以來培育無數優秀傑出的校友；重建校舍將與月津港自然景致相呼應，完工後將成為鹽水區新地標，為地方注入藝文新風貌。

月津國小校長丁女玲感謝市府支持校舍改建，建築師以「月津展風華」為設計理念，結合在地文史藝術活動特色，轉化為建築造型與外觀語彙，形塑具有在地風貌的校園，另也以鹽水月津港及橋南老街、巴洛克建築特色風貌為元素，設計呈現月津港特色的教室空間規劃，整體建物呈現柔和優美的天際線，並巧妙融合月津港親水公園風光。

丁女玲校長進一步說明新校舍空間規劃以學生學習與活動為主要考量，營造藝文氣息，結合學校美術教育與在地文化特色，未來學校將以優質的學習環境，持續深耕多元跨領域的美感教育，培養月津孩子成為擁有品格力、學習力、美感力、全球力以及5C關鍵力的終身學習者、符應未來需求的優質世界公民。