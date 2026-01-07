鹽水月津港商圈公益月開跑 協會店家號召各界為華山基金會鹽水孤老送暖

鹽水區長陳文琪、月津港文化觀光商圈發展協會理事長丁羿嫣、鹽水區農會總幹事邱子軒及華山鹽水天使站長李其蔚等宣布月津港商圈公益月開跑。（記者李嘉祥攝）

▲鹽水區長陳文琪、月津港文化觀光商圈發展協會理事長丁羿嫣、鹽水區農會總幹事邱子軒及華山鹽水天使站長李其蔚等宣布月津港商圈公益月開跑。（記者李嘉祥攝）

農曆春節將近，華山基金會全台各愛心天使站長馬不停蹄為地方失依、失能、失智等三失長輩籌措年菜，期盼讓弱勢孤苦老人在歲末寒冬中桌上有熱食；為集結大眾之力，讓關懷長者的力量更強大，臺南市鹽水月津港文化觀光商圈發展協會結合華山基金會「愛老人 愛團圓」公益行動，自即日起至1月底止以「公益月」形式號召在地商圈、店家與民眾共同響應，7日並於鹽水觀光美食城舉辦年菜公益推廣記者會，為公益月揭開序幕，也號召各界共同響應，一起華山為孤老準備豐盛愛心年菜。

廣告 廣告

鹽水區橋南社區發展協會為公益月活動開場演出，鹽水區長陳文琪、南市鹽水月津港文化觀光商圈發展協會理事長丁羿嫣、鹽水區農會總幹事邱子軒均出席響應；邱子軒總幹事亦現場響應捐贈30份愛心年菜，為公益月起跑討個好彩頭，也期望眾人齊心募集之下，弱勢長者在年節中皆能感受社會滿滿的溫暖。

丁羿嫣理事指表示，鹽水月津港文化觀光商圈發展協會成立宗旨是希望強化商圈品牌、推動觀光與經濟發展，目前已匯集近50家店家，涵蓋餐飲、小吃、文創、伴手禮及特色商店；公益月活動一啟動即獲得多家商圈店家熱情響應，包括蜂動園、林桑鴨蛋、利光通訊、甲上古早味紅茶、鹽水區農會、水晶森林、沁妍美甲美睫綠植坊、玖香煙燻滷貨、妘深草莓緣、食光餐車、吾業遊民、馥馨簡餐店、阿姬意麵及月津港旅宿等店家紛紛捐款與加入宣傳行列。

陳文琪區長肯定商圈協會店家以實際行動支持公益，除捐款外並號召民眾共同參與，也呼籲民眾能踴躍參與此愛心活動，凝聚在地力量，協助華山鹽水天使站將溫暖送進更多弱勢長輩家中，溫暖過好年。

華山基金會鹽水天使站長李其蔚說，基金會於大臺南地區服務約2600名三失長輩，2026農曆年腳步逼近，孤老愛心年菜正火熱募集中，感謝月津港文化觀光商圈發展協會店家熱心相助，也期盼各界加入，讓弱勢長輩皆有平安溫暖年。