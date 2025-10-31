鹽水月津港燈節名號漸響 南市議員趙昆原盼以台灣燈會規格舉辦





台南鹽水月津港燈節近年逐漸打響名號，不僅屢獲國際肯定，更帶動溪北地區的觀光效益，市議員趙昆原卻發現周邊景觀及交通改善規劃牛步化，他趁今（31）日市政總質詢時幫地方民眾發聲，請工務局加強月津港周邊橋梁照明及景觀，交通局規劃停車空間，明年以台灣燈會規格舉辦月津港燈節。

新營交流道曾被譽為「最糟交流道」之一，地方建議增設匝道銜接太子路分擔車流，交通部高速公路局以太子路路幅不足駁回。市議員趙昆原則表示，以仁德交流道裕農路出口為例，該處僅兩線道卻能通過審核，為何新營太子路不行？他希望市長黃偉哲及交通局能積極協調、爭取。

趙昆原表示，「一府二鹿三艋舺四月津」的鹽水月津港燈節近年逐漸打響名號，屢獲國際肯定，帶動的觀光效益更是台南的榮耀與福氣，然而，燈節舉辦多年，地方民眾普遍關心鹽水橋改建及月津港景觀橋的規畫進度。

趙昆原說，橫跨月津港的橋樑包括興隆橋、興津橋、鹽水橋、古月橋、水月橋及水秀橋等，但多數橋樑夜間照明不足，整體景觀缺乏串聯，要求工務局應整合規畫，串聯河道沿線橋樑，打造兼具照明與景觀功能的特色橋帶，讓月津港不僅在燈節期間亮麗動人，平時也能提供良好夜間景觀與休憩環境。

趙昆原指出，月津港燈節每年吸引大批遊客，但周邊竟無公有停車場，最近的公有停車場停車位甚至不足10格，導致燈節期間遊客常將車輛停放於民宅前，許多居民雖默默配合，但若此情形發生在市區，恐早已被大量開罰，要求交通局應儘速盤點周邊公有土地，規畫設置公有停車場，以改善燈節交通秩序。

他同時關切月津港燈節周邊的公廁設施及完工已久的公20公園開放進度，並要求文化局、民政局等單位明年月津港燈節應參照「台灣燈會」模式，擴大活動範圍與規模，營造更盛大的節慶氛圍。對此，文化局表示將進一步研議與討論。

鹽水岸內排水長期飽受異味困擾，相關單位雖曾進行改善，但僅以鐵絲網圍設，整體景觀仍顯潦草，市議員趙昆原要求水利局與都發局加強清淤與景觀改善，重現鹽水蜂炮小鎮的古樸風貌。另外新營體育公園景觀改善，趙昆原指出，該處是居民日常運動與休憩的重要空間，但夜間照明不足、園區昏暗，亟需改善，要求體育局重新檢討整體規畫，優化人行動線、無障礙設計及指標系統，同時園區內多處樹木根系外露、竄根嚴重，導致人行步道破損，應儘速重新栽植合適樹種。

對於新營交流道改善工程，趙昆原說，交通局規畫增設高架匝道跨越長榮路銜接復興路，以分流北出右轉車流，但此案恐影響市容景觀，周邊店家及居民無法認同，建議改以增設匝道銜接太子路分擔車流，但因太子路路幅不足遭高公局駁回。趙昆原質疑，仁德交流道裕農路出口僅兩線道卻能通過審核，為何新營太子路不行？他希望交通局能積極協調爭取。

