鹽水月津港燈節璀璨登場 超新星燈區展現新秀創意能量

鹽水月津港燈節璀璨登場，超新星燈區作品以造型及創意取勝，令人眼前為之一亮，展現新秀創意能量。（記者李嘉祥攝）

2026月津港燈節即日起至3月8日止於臺南市鹽水月津港親水公園及周邊歷史街區巷弄盛大登場，今年除藝術燈區作品美輪美奐之外，培育藝術新秀的「月津超新星」燈區有20件作品，市長黃偉哲歡迎到燈節賞燈的民眾細細品味。

文化局表示，月津超新星燈區作品係透過全國徵件方式脫穎而出，已有11年歷史，培育出許多藝術新秀；今年以「此時此刻：Current」為徵選主題，透過創作傳達對月津港歷史記憶、現在與未來的交會的可能性，除公開邀請全國大專校院藝術及設計相關系所，也放寬至35歲以下新一代創作團隊參與投件，計收到61件作品，由豪華朗機工張耿華、沃手工作蔡奇宏、有用主張陳映竹、都市藝術葉書維、黑川媒體互動胡縉祥等具有豐富實務經驗的師資擔任評審，給予入選作品改善建議，讓作品展現令人驚艷的藝術性與創新實驗性。

文化局進一步指出，今年有幾件作品表現亮眼，例如藝術家曾韓生帶來水域作品「行月」，以拱與月為意象，讓民眾在遊賞之間感受月亮盈虧的節奏；正修科大學生陳昊辰以往擔任協助學長姐角色，今年獨挑大樑帶來「記憶中樞」作品，透過光影變化提醒觀者感受當下；成大5136工作室的燈光科技藝術作品「And eternity in an hour」將燈光化為飛舞的蜂炮；郭佩奇藝術團隊創作可愛的「食夢獸momo」，呈現海兔追尋珊瑚蟲意象，均相當受好評。

此屆燈會也有許多具材質實驗性作品，包含藝術團隊「木子一十一工作室」的「人造保島計畫」作品，使用上屆燈節回收的保麗龍，以丙酮軟化重新塑形成岩石樣態，看似岩石實為塑膠產物，提醒民眾關注環保生態議題；年輕的服裝設計師陳翊羽善用其對纖維材料的理解，在涼亭打造「生成體：纖維的自然擬態」作品，將工廠庫存與剩餘紗線進行再利用，讓原本作為機械製品的材料，透過手工編織與逐層堆疊，在冬季的月津港邊創造溫暖空間。

文化局進一步說明，拱橋上的「溯影逐光」作品是由成大建築系等相關系友組成的哈洽文創工作室創作，結合傳統工藝竹材與現代數位製造技術，民眾穿梭其中可感受竹構光影交會瞬間；「文藝復興鐵工場」則帶來鐵件動力作品「浮游感知」，二件一組的機械作品模擬水母姿態動作；臺北藝術大學新媒體藝術研究所的謝秉祐在河畔邊設置15座動力燈光裝置「繁月迴光」，透過月盤的搖曳與光影的呼吸流動，展現月相循環，穿梭其間如同置身時光長河，徜徉於月津港的歷史脈動中。

文化局強調，在鹽水推動的「月之美術館」計畫蓄積新一代的藝術能量，作為支持與培力新秀的場域，月津港燈節特別規劃月津超新星燈區，提供實驗與實踐交流舞台，每每帶來許多令人眼睛為之一亮的精彩作品，除以造型與創意取勝，更加入新媒體藝術的創作，以燈光的變化展現作品的豐富性，為燈節帶來新穎的視覺感受。