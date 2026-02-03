鹽水月津港燈節 7日親水公園啟燈

南市長黃偉哲、文化局長黃雅玲、鹽水區長陳文琪宣布鹽水月津港燈節七日啟燈，邀眾人走進夜間河港及巷弄，在光影中感受沉浸式藝術體驗。（記者李嘉祥攝）

邁入第十六年的「二零二六臺南月津港燈節」於七日起在鹽水月津港親水公園登場，今年以「儲存未來鹽水的想像－雲端光景Cloud-scape」為主題，結合光藝術、科技媒材與地方文化記憶，三日並於永成戲院舉行宣傳會，市長黃偉哲、文化局長黃雅玲、鹽水區長陳文琪及議員邀民眾走入夜間河港，在光影中感受橫跨歷史與未來的沉浸式藝術體驗。

黃偉哲市長表示，月津港燈節自月津港整治完成誕生，從最初的小規模迄今成為全台指標性的光藝術節慶，不僅孕育優秀藝術創作者，也藉由與國際藝術家合作，國內外藝術圈累積深厚口碑，成為兼具歷史傳承與藝術品質的重要文化品牌；今年燈節展期長達一個多月，與鹽水蜂炮動態熱鬧形成不同層次文化風貌，除水域展出精彩作品，並結合鹽水老街的「月之美術館」，展現鹽水獨有文化深度與城市魅力。

黃雅玲局長說明此屆燈節規劃「藝術燈區、巷弄燈區、月津超新星」三大展區，邀集台、日、韓等國五十組藝術家展出六十組作品，橫跨光雕裝置、互動藝術與新媒體創作，呼應鹽水蜂炮、信仰儀式與日常生活記憶，將月津港河域轉化成漂浮於時空與想像間的光藝術場域，透過光、霧、聲音及互動裝置，重新詮釋地方記憶及描繪城市面向未來多元想像。

黃雅玲局長指出，月津港燈節提供年輕世代與新銳藝術家展現創作能量的舞台，也成為兼具藝術深度與公共參與文化平台，開幕啟燈晚會將於七日晚間登場，歡迎各界走訪鹽水，漫步老城巷弄，感受月津港燈節夜間光藝術魅力。