鹽水月津港2／7啟燈 巷弄燈區開跑

台南市鹽水區月津港燈節將於2月7日啟燈，日本藝術家正進駐燈區打造主燈《天馬獸》。至於鹽水區內的巷弄燈區已開始，作為燈節的前導活動，今年還首次以出借隨身聽、錄音帶的方式，提供遊客邊賞燈邊聽音樂，感受懷舊味。

月津港燈節每年都是北台南春節期間的重要活動，新冠肺炎疫情前曾有1年吸引上百萬遊客潮，去年燈會期間累計88萬遊客人次。活動多年來也提供舞台，為台灣培養出許多年輕的藝術家，因此每年都會保留徵件作品，作為「藝術新星」的展演舞台。

廣告 廣告

今年的燈節分為藝術燈區與新進藝術作品燈區，各有20件，2月7日啟燈至3月8日落幕。目前陸續已有藝術家進駐燈區，打造自己的藝術作品。其中，日本藝術家擔綱的燈節主燈《天馬獸》，為1隻站立的馬型藝術品，自水面高度估計5至7公尺，將是燈區亮點之一，正趕工施作中。

月津港燈節前導活動由月之美術館舉辦「漫月美行動」，沿著中山路兩側打造巷弄街區，現已啟動半個月。今年除修復原有12件作品，再加入3件新作品。

與往年不同的是，主辦方還準備30組舊式隨身聽與錄音帶，首次推出步行音樂，提供遊客出借，步行街區時，隨著導覽DM，聽著為燈區設計的專屬音樂，欣賞作品，在傳統小鎮體驗懷舊感。

市府文化局表示，「漫月美行動」為月津港燈節的前導行動。其中，王爺巷高掛的《有天》大燈籠為熱門拍照景點，象徵大家「有天」一起相遇之意。街區的藝術燈飾則由月津國小、鹽水國小、田寮社區與企業合作推出，透過巷弄燈區，提早邀請民眾逛鹽水街區。