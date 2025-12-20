鹽水洗菜恐讓農藥滲入！毒物專家：流動清水最有效

蔬果雖能對抗慢性疾病與心血管疾病，但清洗方式若不正確，恐將農藥一併吃下肚。腎臟科毒物專家顏宗海醫師指出，流動清水才是最有效的洗滌方式，坊間流傳的鹽巴、洗米水、醋或小蘇打粉等方法，清潔效果都不如流動清水，其中鹽水更可能因濃度控制不當，導致農藥更容易滲透進蔬果內部。

台灣核准使用的農藥約有400種，其中大多為水溶性，因此水就是最簡單、也最安全的清潔劑。（圖／資料照）

腎臟科醫師林軒任近來在Podcast節目中，邀請顏宗海醫師探討廚房常見的健康迷思。林軒任提到網路上流傳許多洗菜偏方，包括加鹽巴、用洗米水、加醋或小蘇打粉等，究竟哪一種才真正有效。對此，顏宗海直言這些做法都有可能造成反效果。

林軒任在粉專寫下結論分析各種方法的問題。洗米水雖然看似濃稠、能吸附髒污，但米粒本身可能殘留粉塵或蟲卵，反而可能越洗越髒。許多人認為加醋或小蘇打粉可以和農藥「酸鹼中和」，但實際清洗效果也不如流動清水來得好。至於鹽水，若濃度控制不當，反而可能促使農藥滲入蔬果內部。

鹽水洗菜，若濃度控制不當，反而可能促使農藥滲入蔬果內部。 （示意圖／Pixabay）

顏宗海說明，台灣核准使用的農藥約有400種，其中大多為水溶性，因此水就是最簡單、也最安全的清潔劑。正確做法是將蔬果放入大盆中，以鉛筆粗細的流動清水沖洗，時間約10到15分鐘，藉由水流帶走表面殘留的農藥與髒污即可，無需額外添加任何清潔物質。

