鹽水漫月美行動作品《記憶的流動》、《路燈樹》 臺灣藝術家暖心創作照亮老街巷弄

【記者 劉秋菊／台南 報導】2026月津港燈節將在2月7日登場，已提前在巷弄街區展出的「月之美術館－2025漫月美行動」年度特展，除了邀請知名日本藝術家栗林隆於修德拜亭創作《塩水の樹》，臺灣藝術家作品也相當有特色！新銳藝術家石孟鑫為魚鱗巷創作《路燈樹》，以溫潤的光影照亮古老的鹽水巷弄，地景藝術家王振瑋則以《記憶的流動》在連成巷構築繽紛的時光長廊，不僅與地方歷史深度對話，更以暖心創作點綴街區。兩位藝術家將分別在1月17日(六)及1月31日(六)晚上7點在赤兔製造所進行創作分享，歡迎民眾踴躍參與。

▲地景藝術家石孟鑫說，小型的黃球燈則從牆面縫隙與殘痕中生長出來，像是光的果實，在夜間用柔和的光暈染魚鱗巷，讓老巷弄更加迷人。

文化局表示，擁有豐富地景創作經驗的藝術家王振瑋，作品常見對生命本質的關懷，時常賦予廢棄木材再生的意義，思索藝術為土地和人文帶來的豐沛力量。本次為連成巷創作《記憶的流動》，以老宅屋頂常用的傳統木質瓦壓條彩繪，創造出一段色彩繽紛的巷弄空間，使人們在行走過程中感受到時間的流逝與空間的交融，呼應策展主題「透明的某日」。每一片彩色瓦壓條都像記錄著過去的回憶與當下的瞬間，穿越這個繽紛的空間時，不僅是視覺的享受，更是一段深入心靈的旅程。

而擅長雕塑和空間裝置的藝術家石孟鑫，常以生活物件拼裝、變形，活用畸零空間，讓物件和空間產生對話。石孟鑫說，這次在魚鱗巷展出《路燈樹》，靈感來自鹽水早年倒風內海的潮汐與風勢，讓許多路樹在歲月中傾斜生長。作品將臺灣家戶常見的黃色門柱燈變形，模擬路樹傾斜生長的姿態，從街角的空隙中伸展，像是在訴說一段被海風推動過的身體記憶。小型的黃球燈則從牆面縫隙與殘痕中生長出來，像是光的果實，在夜間用柔和的光暈染魚鱗巷，讓老巷弄更加迷人。

▲文化局表示，藝術家以獨特觀點量身打造暖心創作並詮釋巷弄地景文化，讓藝術融入老屋與居民的日常，歡迎民眾來鹽水，欣賞藝術家的創作如何呼應老城鎮的時光流轉。

文化局表示，藝術家以獨特觀點量身打造暖心創作並詮釋巷弄地景文化，讓藝術融入老屋與居民的日常，歡迎民眾來鹽水，欣賞藝術家的創作如何呼應老城鎮的時光流轉。更多活動訊息，歡迎上漫月美行動網站https://a-certain-transparent-day.com/查詢。(照片文化局提供)