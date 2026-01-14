鹽水漫月美行動作品《記憶的流動》、《路燈樹》藝術家分享創作

石孟鑫在魚鱗巷展出《路燈樹》，靈感來自鹽水早年倒風內海的潮汐與風勢。（文化局提供）

記者翁聖權／鹽水報導

目前在鹽水巷弄街區展出的「月之美術館～二０二五漫月美行動」年度特展，所邀請的台灣藝術家作品相當有特色。其中新銳藝術家石孟鑫為魚鱗巷創作《路燈樹》，以溫潤的光影照亮古老的鹽水巷弄；地景藝術家王振瑋則以《記憶的流動》在連成巷構築繽紛的時光長廊，不僅與地方歷史深度對話，更以暖心創作點綴街區。兩位藝術家將分別在一月十七日及一月卅一日晚上七點在赤兔製造所分享創作，歡迎民眾踴躍參與。

文化局表示，擁有豐富地景創作經驗的藝術家王振瑋，為連成巷創作《記憶的流動》，以老宅屋頂常用的傳統木質瓦壓條彩繪，創造出一段色彩繽紛的巷弄空間，使人們在行走過程中感受到時間的流逝與空間的交融，呼應策展主題「透明的某日」。每一片彩色瓦壓條都像記錄著過去的回憶與當下的瞬間，穿越這個繽紛的空間時，不僅是視覺的享受，更是一段深入心靈的旅程。

王振瑋為連成巷創作《記憶的流動》，以老宅屋頂常用的傳統木質瓦壓條彩繪，創造出一段色彩繽紛的巷弄空間。（文化局提供）

石孟鑫在魚鱗巷展出《路燈樹》，靈感來自鹽水早年倒風內海的潮汐與風勢，讓許多路樹在歲月中傾斜生長。作品將台灣家戶常見的黃色門柱燈變形，模擬路樹傾斜生長的姿態，從街角的空隙中伸展，像是在訴說一段被海風推動過的身體記憶。小型的黃球燈則從牆面縫隙與殘痕中生長出來，像是光的果實，在夜間用柔和的光暈染魚鱗巷，讓老巷弄更加迷人。