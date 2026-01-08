鹽水漫月美行動推出音樂散步路徑 步行者樂團譜寫四首創作曲提升觀展體驗

鹽水漫月美行動首度推出音樂散步路徑，邀步行者樂團譜四首創作曲，藉此提升觀展體驗。（記者李嘉祥攝）

2026月津港燈節將在2月7日開幕，「月之美術館－2025漫月美行動」並提前於巷弄街區開展，首度推出「音樂散步路徑」，由「步行者樂團」為展覽路徑譜寫魚鱗巷「鱗光」、連成巷「巷裡的氣息」、修德拜亭「願在屋簷下」、王爺廟巷「過去的某個地方」等四首曲子，旋律富含豐沛情感張力，提升觀展體驗；該樂團1月10日並將到鹽水「赤兔製造所」分享其創作，歡迎民眾踴躍參與。

策展人陳禹廷表示，漫月美行動以往都是以視覺藝術、靜態作品為主，為提升觀展體驗，特邀「步行者」呼應鹽水歷史街區及文化場域創作4首樂曲，以時而細膩時而狂野的聲響轉譯古城記憶，將海港意象、市集喧騰與廟宇莊嚴，化為引領民眾穿梭巷弄的線索；展區因緊鄰居民生活場域，無法播放環場音樂，因此作品說明牌上有QR CODE，讓民眾可以線上播放、自備耳機聆聽，若想要體驗鹽水小鎮復古懷舊的氛圍，也可以在月津故事館租借舊式隨身聽與錄音帶，在古老的巷弄裡邊走邊聽、觀賞藝術作品。

陳禹廷進一步說明，魚鱗巷「鱗光」曲子，取「魚鱗黏在牆壁、巷弄裡閃閃發光」的意象，呈現捕魚生活的痕跡，音樂設計加入海、捕魚、自然環境的聲音，讓音樂更貼近日常本身；連成巷「巷裡的氣息」帶出此地曾人潮湧動，是鹽水日常生活與商業活動核心的歷史，音樂設計加入商號往來、人潮腳步、木門開關聲、拖拉貨物聲響，熱鬧對比相對安靜現況，讓巷弄有一種「時間流轉」的情感張力。

修德拜亭「願在屋簷下」曲子彰顯修德禪寺早年曾幫助過許多孤苦、貧病之人，在老鹽水人心中有很高地位，音樂加入寺廟氛圍聲響，塑造滂薄氣勢；王爺廟巷音樂選自樂團作品「過去的某個地方」呼應巷弄內老屋、紅磚山牆、竹節窗、防空洞等元素，令人懷想舊時代的日常，每年王爺廟巷子裡的燈籠題字也強化巷子的獨特氛圍，以較低沉的旋律使王爺廟巷具有更加莊重的氣場。

文化局指出，步行者樂團即將在1月10日晚上7點來到鹽水赤兔製造所進行創作分享，相關活動訊息可上月之美術館臉書粉絲專頁報名。