鹽水漫月美行動推出音樂散步路徑 「步行者」一月十日開唱

「步行者樂團」將在一月十日來到鹽水「赤兔製造所」分享他們的創作。（文化局提供）

記者翁聖權／鹽水報導

二０二六月津港燈節將在二月七日開幕，提前在巷弄街區登場的「月之美術館－二０二五漫月美行動」已率先開展，並首度推出「音樂散步路徑」，由「步行者樂團」為展覽路徑譜寫《鱗光》等四首曲子，並將在一月十日來到鹽水「赤兔製造所」分享他們的創作，歡迎民眾參與。

策展人陳禹廷指出，漫月美行動以往都是以視覺藝術、靜態作品為主，為了提升觀展體驗，特別邀請「步行者」呼應鹽水歷史街區及文化場域，創作包含魚鱗巷《鱗光》、連成巷《巷裡的氣息》、修德拜亭《願在屋簷下》、王爺廟巷《過去的某個地方》等四首曲子，旋律富含豐沛情感張力，提升觀展體驗。

這四首樂曲，以時而細膩時而狂野的聲響，轉譯古城記憶，將海港意象、市集喧騰與廟宇莊嚴，化為引領民眾穿梭巷弄的線索。展區因緊鄰居民生活場域，無法播放環場音樂，因此作品說明牌上有QR CODE，讓民眾可以線上播放、自備耳機聆聽。若想要體驗鹽水小鎮復古懷舊的氛圍，也可以在月津故事館租借舊式隨身聽與錄音帶，在古老的巷弄裡邊走邊聽、觀賞藝術作品。

民眾可以自備耳機聆聽樂曲，體驗鹽水小鎮復古懷舊的氛圍。（文化局提供）

陳禹廷說，魚鱗巷的曲子名為《鱗光》，取「魚鱗黏在牆壁、巷弄裡閃閃發光」的意象，呈現捕魚生活的痕跡，音樂設計加入海、捕魚、自然環境的聲音，讓音樂更貼近日常本身；連成巷的曲子《巷裡的氣息》帶出這裡曾經人潮湧動，是鹽水日常生活與商業活動核心的歷史，音樂設計加入商號往來、人潮腳步、木門開關聲、拖拉貨物的聲響，將這種熱鬧對比相對安靜的現況，讓巷弄有一種「時間流轉」的情感張力。

修德拜亭的曲子《願在屋簷下》，彰顯修德禪寺早年曾幫助過許多孤苦、貧病的人，在老鹽水人心中有很高的地位，音樂加入寺廟氛圍的聲響，塑造滂薄的氣勢；王爺廟巷音樂選自樂團作品《過去的某個地方》，呼應巷弄內數量眾多的老屋，紅磚山牆、竹節窗、防空洞等元素，令人懷想舊時代的日常，每年王爺廟巷子裡的燈籠題字，也強化了巷子的獨特氛圍，因此在音樂中採用較低沉的旋律，使王爺廟巷具有更加莊重的氣場。