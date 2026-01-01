鹽水獅子會元旦起連續四天捐血活動力拚三千袋熱血，邀民眾挽袖做公益迎新年。（記者李嘉祥攝）

迎接115年新年到來，臺南市鹽水獅子會依循往例，自1月1日起至4日於南瀛綠都心新營捐血室前舉辦「摯情心、獅子情、捐熱血」元旦大型捐血活動，號召民眾以實際行動挽袖捐血，總目標3000袋，期為血庫注入暖流，以健康公益迎接嶄新的一年。

鹽水獅會捐血活動首日適逢「南瀛綠都心元旦健走」，吸引大量民眾參與，捐血活動尚未開始捐血民眾已大排長龍，排號至150餘號左右，除捐血中心既有捐血室外，並加派3輛捐血車進駐現場，加快捐血流程，提升服務量能；現場也貼心提供紅豆薏仁、菜包、肉羹等熱食，讓捐血民眾暖胃又暖心，有獅友全家出動當志工，穿梭現場提供熱食等服務。

南光中學及南新國中學生志工也參與服務，協助資料輸入與動線引導，讓學生實際參與公益、累積寶貴的人生經驗；為感謝熱心民眾響應公益，主辦單位也準備豐富捐血禮，包括洗衣精、白米、衛生紙、環保袋及海產美食券等，捐血500cc者另加贈蘭花盆栽，新年就拿到豐厚捐血禮，讓參與捐血民眾笑開懷。

鹽水獅子會長黃國芳表示，元旦大型捐血活動加上之前贊助單位舉辦及自辦已連續辦理20年，成為鹽水獅子會年度重要公益行動，多年來結合在地民代服務處、學校、企業、餐廳及醫療單位共同投入，凝聚地方力量推動公益，他感謝捐血者熱情響應，首日共募得861袋，也希望後續幾天能有更好成績。

前會長廖文福說，鹽水獅子會以前是贊助經費以協辦方式與志工隊舉辦捐血活動，十餘年前改為自辦，成為新營地區數一數二的大型捐血活動，每年各界都熱情參與，除感謝捐血人熱情響應此項公益活動，也感謝台灣中油嘉義營業處持續贊助2500瓶洗衣精，希望募得的血液數量能達標，幫助更多有需要的人。