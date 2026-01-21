鹽水番茄產季到來 農業局攜手農會行銷

鹽水農會總幹事邱子軒（左二）與青農示範番茄裝盒過程。（記者翁聖權攝）

記者翁聖權／新營報導

台南冬季番茄進入盛產期，其中鹽水是南市重要番茄產地之一。農業局廿一日邀集鹽水農會與青農行銷新鮮鹽地番茄，請民眾踴躍選購，品嘗鹽水冬季最道地的好滋味。

農業局農務科長陳惠珍指出，南市番茄種植面積約四百一十八公頃，其中鹽水種植面積達一百四十二公頃，占全市約卅四趴，為南市重要番茄產區。鹽水所生產的小果番茄，以甜度高、口感紮實著稱，深受市場肯定。

番茄熱量低、營養價值高，是冬季相當受歡迎的健康水果。鹽水番茄在日夜溫差大的氣候條件下生長，果實風味濃郁、酸甜適中，歡迎民眾把握產季，選購新鮮又安心的在地番茄。

鹽水農會總幹事邱子軒說，為提升番茄生產安全與品質，鹽水區農會持續輔導農友參加「番茄集團產銷履歷」及農產品生產追溯認證，為鼓勵農民精進栽培管理技術、提升番茄品質，並自一一０年起連續辦理四屆小果番茄品質評鑑競賽，成功帶動農友良性競爭與產業升級，讓民眾更了解番茄從產地到餐桌的用心過程。

農業局科長陳惠珍（右二）邀集鹽水農會與青農行銷新鮮鹽地番茄，（記者翁聖權攝）

今年鹽水番茄豐收，為推廣鹽水在地優質番茄，農會同步推出限量番茄推廣組合，每組十盒裝新鮮鹽地產銷履歷番茄，限量五十組，採線上訂購，每組售價六百九十九元（含運），預計二月份出貨，並加贈一一五年第一批新鮮番茄果乾及番茄軟Ｑ糖各一包。