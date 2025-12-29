鹽水百年老店 老人嫁妝傳承路

台南市鹽水區一家傳統禮儀用品店見證「老人嫁妝」習俗消失，店內目前熱銷的禮儀品是可「補燒」給先人的「小燒衣」。（程炳璋攝）

台灣兒女在長輩生前、提前為其挑選往生衣服，象徵「添壽」的傳統習俗幾乎已不復見，台南市鹽水區伽藍廟前的福興商號專賣「老人嫁妝」，第3代李建德接手經營2年，仍依循古禮備有長袍馬褂、鳳仙裝等壽衣，堅持繼續服務有傳統需求的鄉下長輩，也吸引不少網紅前來朝聖拍攝。

福興商號是百年歷史的2層樓水泥建築，當年堪稱「豪宅」，是李建德的阿公經營布莊生意有成所買下。隨著紡織進入工業化時代，李阿公有生意頭腦、及早轉型，民國60年時改賣起壽衣，成為鹽水第1家禮儀用品店。當時熱銷產品為「老人嫁妝」，生意興隆，常有民眾半夜遠道而來購買。家人乾脆睡在客廳，方便隨時起床應門。

和葬儀社不同，「老人嫁妝」只賣喪葬用品，以及往生後百日、對年，甚至是每年祭祀先祖5大節日（清明節、忌日、中元節、重陽節與辭年）的用品，像是鞋、帽、壽衣、首飾等。

「老人嫁妝」代表台灣傳統祭祀文化，嫁出門的女兒在有閏月的年份回娘家，會帶著豬腳麵線或整套的老人嫁妝物件送給長輩，象徵添壽。

衣服依循古禮，分為男生的長袍馬褂、西裝版與女生的鳳仙裝版本，女生版還有「5件7層」的穿法。近年配合環保，也開發出紙紮形式的衣服。隨著禮儀公司成立，祭祀用品被一條龍全包，「老人嫁妝」漸趨沒落。

年輕時在鋼鐵業上班、2年前退休接起家業的李建德感嘆守成不易，一整年接不到3件生意。即使有顧客上門，年紀偏大都在40歲以上，年輕人占不到2成。

李建德表示，曾有一群年輕的直播主上門拍攝介紹傳統行業，其中只有1人因家中經營棺木店，才聽過「老人嫁妝」習俗。

如今店內熱門商品轉為要「補燒」給過世長輩的衣物，包括洋裝、褲裝、襯衫、西裝等「小燒衣」祭品，每年可接30件。

李建德認為承接家業是在作功德，只要鄉下長輩仍有傳統需求，他都能提供專業的服務。