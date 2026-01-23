鹽水行善團捐助12萬教育基金

鹽水區行善團將善款資助給在地的公、私立中小學教育儲蓄戶，由各校長代表接受捐贈。 （公所提供）

記者翁聖權∕鹽水報導

鹽水區公所廿三日在三樓禮堂舉行「弱勢兒少教育基金」捐贈儀式，鹽水區行善團將十二萬元善款資助給在地的十所公、私立中小學的教育儲蓄戶，由各中小學校長出席代表接受捐贈。

鹽水公所指出，捐給在地十所國中小學教育儲蓄戶的善款將專款專用，由校方用於學童長期教育支出或其他與學生教育或生活相關的用途，確保學生的學習與生活支持不中斷。

區長陳文琪表示，配合市長黃偉哲「做得更好，讓市民過得更好」的施政理念，希望能讓弱勢家庭學童與一般家庭擁有同等學習機會與資源。政府的力量有限，但民間力量無窮，感謝鹽水行善團的團員以實際行動，投入關懷與協助，落實社會資源整合平台之理念，為鹽水區中小學弱勢兒少捐助教育基金。

受贈學校分別是明達中學、鹽水國中、鹽水國小、月津國小、歡雅國小、岸內國小、坔頭港國小、竹埔國小、仁光國小、文昌國小。