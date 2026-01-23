鹽水行善團資助學校教育儲蓄戶

臺南市鹽水區行善團整合轄內各界公益力量及各地善心人士捐贈善款協助照顧弱勢族群，繼去年以獨居長者為主體，今年對象改為學校，廿三日於公所禮堂舉行捐贈儀式，鹽水區長陳文琪與行善團將各界捐助的十二萬元投入資助學校教育儲蓄戶；鹽水區各國中小學校校長出席受贈，代表學生對行善團善行義舉表達感謝，強調會專款專用於校內孩童長期教育支出及與學生教育或生活相關支應用途，確保學習與生活支持不中斷。

副市長姜淋煌表示，市長黃偉哲致力讓弱勢家庭學童與一般家庭擁有同等學習機會與資源，政府力量有限，但民間力量無窮，感謝鹽水區行善團長期投入公益，以行動關懷與協助實質減輕弱勢家庭生活負擔，展現民間團體力量，落實黃偉哲市長「希望家園」理念。

陳文琪區長指出，行善團夥伴本於「取之社會，用之社會」初衷，將善心回饋社會，主動發掘弱勢近貧里民，照顧弱勢邊緣戶，使其能解燃眉之急度過難關，團員亦於訪視時適時給予救助戶溫暖建議，助其脫離困境，透過公私協力合作模式長期關懷弱勢，落實社會資源整合平台理念。

陳文琪區長強調，為讓善心延續，繼去年關懷獨居長者致贈禮券讓長者安心過好年後，今年則挹注鹽水區國中小學校教育基金，讓孩童能安心念書，也期盼喚起社會重視弱勢兒少，讓每份善意都化作守護城市生命堅強力量，也希望學童長大有能力時能將正能量傳遞至社會各角落，讓善的力量循環。